Lekkoatletyczne MŚ Eugene 2022: klasyfikacja medalowa

Video: Eurosport

Tokio. Lekkoatletyka: Michał Rozmys po nieudanym półfinale...

O prawdziwym pechu może mówić Michał Rozmys po półfinale olimpijskiego biegu na 1500 m. Na początku rywalizacji stracił but po nadepnięciu przez jednego z rywali. Mimo to sędziowie zdecydowali o dopuszczeniu Polaka do finału.

»