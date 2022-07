Rewelacyjna Zdziebło. Poszła po drugi medal mistrzostw świata

Katarzyna Zdziebło wywalczyła 10. lokatę w finałowym chodzie na 20 km kobiet. Polka zakończyła rywalizację ze stratą 2:17 do Palmisano. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Dokładnie przed tygodniem w pierwszym dniu zmagań w mistrzostwach świata Zdziebło sprawiła ogromną niespodziankę, zdobywając srebrny medal w chodzie na 20 km i przy okazji poprawiając rekord Polski. Co ciekawe, początkowo miała nie startować na tym dystansie. Większe oczekiwania wiązała z rywalizacją na jej koronnym dystansie 35 km.

- Zdrowie zdecyduje, czy będzie sukces. Ostatniej nocy przed startem praktycznie nie ma. My wstaniemy o 3.30. Będzie posiłek, szykowanie się do wyjazdu, a o 4.45 będziemy już siedzieli w autobusie. Kasia zje jakąś bułkę z dżemem lub miodem - w zależności co kto lubi - mówił przed startem Grzegorz Tomala, trener i ojciec mistrza olimpijskiego Dawida Tomali. Katarzyna Zdziebło ze srebrnym medalem. Niespodzianka na mistrzostwach świata Katarzyna... czytaj dalej »

Od początku pachniało medalem

Chodziarki na trasę ruszyły już o 6.15 czasu miejscowego, czyli 15.15 warszawskiego. W tym gronie, oprócz Zdziebło, kibice zobaczyli również Olgę Niedziałek.

Od linii startu tempo dyktowała Zdziebło. Tuż za nią usadowiły się pozostałe medalistki w chodzie na 20 km Kimberly Garcia Leon z Peru oraz Chinka Shije Qieyang.

Na piątym kilometrze na czele stawki kibice oglądali już tylko Polkę i Peruwiankę, które powiększały przewagę. Tak też było po 15 km, ale nasza reprezentantka była już obciążona jednym sędziowskim ostrzeżeniem za nieregulaminowy chód. Musiała się pilnować.

Peruwianka na półmetku przypuściła atak, zostawiając kilkanaście metrów za plecami Zdziebło. Dystans między nimi zmieniał się. Dopiero im bliżej było końca, tym przewaga Garcii Leon stawała się coraz większa. Na niespełna pięć km do końca wynosiła już ponad 20 sekund. Co gorsza dla Polki, po rywalce w ogólnie nie było widać oznak zmęczenia. Zdziebło za to miała dużą, ponad minutową przewagę nad Qieyang. Musiała jednak mieć się na baczności - Chinka bowiem mozolnie zaczynała odrabiać kolejne sekundy.

Na szczęście przewaga wypracowana wcześniej wystarczyła i urodzona w Mielcu zawodniczka nie dała się dogonić. Drugi srebrny medal stał się faktem! Polka zawody zakończyła rezultatem 2:40.03. O ponad dziewięć minut poprawiła swój rekord życiowy (2:49:37).

Drugie złoto powędrowało do reprezentantki Peru, która dublowała kolejne rywalki i oprócz krążku, dołożyła też rekord świata czasem 2:39:16.

Źródło: EPA/ETIENNE LAURENT Kimberly Garcia Leon nie dała się Polce dogonić

Nieźle, bo na 11. pozycji zawody ukończyła Niedziałek.

Czwarty polski medal

To czwarty medal Biało-Czerwonych w Eugene i zarazem drugi w historii polskiej lekkoatletyki kobiecy medal MŚ w chodzie. Oprócz Zdziebło, w USA medale zdobyli także nasi młociarze - Paweł Fajdek złoty i Wojciech Nowicki srebrny.

Wyniki chodu na 35 km:

1. Kimberly Garcia Leon (Peru) 2:39.16

2. Katarzyna Zdziebło (Polska) 2:40.03

3. Shijie Qieyang (Chiny) 2:40.37

...

11. Olga Niedziałek (Polska) 2:49.43