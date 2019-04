Nie żyje legendarny koszykarz NBA. Jego akcja przeszła do historii

Jak doniósł "The Boston Globe", Havlicek cierpiał na chorobę Parkinsona.

"Był mistrzem pod każdym względem. Dołączamy się do jego rodziny, przyjaciół i kibiców, opłakując jego stratę. Jesteśmy wdzięczni za całą radość i inspirację, jaką nam przyniósł" - napisano w oficjalnym oświadczeniu Boston Celtics.

Wśród największych gwiazd

Oprócz ośmiu mistrzowskich pierścieni Havlicek miał na koncie również triumf w lidze NCAA w barwach Ohio State w 1960 roku. W ekipie Celtics w latach 1962-78 rozegrał 1270 meczów, w których zdobył 26395 punktów.

Havlicek 12 razy grał w meczach All-Star. Znalazł się także na liście 50 największych gwiazd NBA, kiedy liga opublikowała ją w 1996 roku, z okazji 50-lecia swojego istnienia.

"Havlicek ukradł piłkę!"

Z Havlickiem jest związana słynna dla NBA historia. Otóż był on bohaterem finałowej akcji Konferencji Wschodniej w 1965 roku, w której zmierzyli się Boston Celtics i Philadelphia 76-ers. Na pięć sekund przed końcem decydującego spotkania jego zespół prowadził jednym punktem, ale piłkę mieli rywale, którzy wznawiali grę zza kosza.

Havlicek przewidział jednak, co zrobi Hal Greer z Philadelphii i przejął jego podanie. Słynny komentator radiowy Johny Most krzyknął wówczas: "Havlicek ukradł piłkę! Havlicek ukradł piłkę! (Havlicek stole the ball)". Od tego momentu przechwyt w koszykówce jest nazywany kradzieżą (po angielsku steal).