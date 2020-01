Wzruszające chwile podczas ceremonii Grammy. "Kobe, kochamy Cię. Straciliśmy bohatera"

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l Kobe Bryant nie żyje. Na razie nie ma informacji o ewentualnych przyczynach katastrofy, ale wiele wskazuje na to, że do wypadku przyczyniła się pogoda. W związku z bardzo złą widocznością departament policji w Los Angeles uziemił w niedzielę rano flotę powietrzną.

13-letnia córka zginęła razem z Bryantem. Wróżono jej wielką karierę Wśród dziewięciu... czytaj dalej » Od 2000 roku rozdanie nagród Grammy odbywa się Staples Center w Los Angeles, a więc hali, w której od 1999 roku mecze rozgrywają koszykarze Lakers. To właśnie zawodnikiem tego zespołu przez całą karierę był tragicznie zmarły Bryant.

W hali od kilku lat wiszą dwie wielkie koszulki legendarnego gracza z numerami, z którymi występował w ekipie "Jeziorowców", a więc 8 i 24.

- Czujemy wielki smutek, ponieważ Los Angeles, Ameryka i cały świat stracił wielkiego bohatera. Mamy złamane serca stojąc w domu, który zbudował Kobe - tymi słowami rozpoczęła ceremonię prowadząca ją słynna piosenkarka Alicia Keys. - Niech Bóg błogosławi rodzinę Kobe'ego - dodała i zaczęła śpiewać utwór "It's hard to say goodbye to yesterday" grupy Boyz II Men. Po chwili dołączyli do niej członkowie zespołu. Artystka zakończyła występ słowami: "Kobe, kochamy Cię!".

Minuta ciszy dla Kobe'ego

Zdjęcie Bryanta zostało wyświetlone także podczas wspomnienia Nipsey Hussle'a, zastrzelonego kilka miesięcy temu rapera. DJ Khaled także nie zapomniał o legendzie Lakersów.

Źródło: Getty Images Razem z Bryantem wspomniano także pamięć Nipsey Hussle'a

Wcześniej podczas tzw. Premiere Ceremony, a więc części, która nie jest pokazywana w telewizji, na której rozdano większość statuetek, byłego koszykarza uczczono minutą ciszy.

Przed rozpoczęciem imprezy potwierdzono, że w rozpisce wprowadzono zmiany na ostatnią chwilę ze względu na możliwość upamiętnienia Bryanta i jego trzynastoletniej córki. Oboje byli wśród ofiar katastrofy prywatnego śmigłowca, który rozbił się w niedzielę rano w Calabasas.

Zmarłego w wypadku helikoptera koszykarza wspominali tacy wykonawcy jak m.in. Lizzo, Alicia Keys, Aerosmith, Run DMC, DJ Khaled czy Billy Ray Cyrus.

W trakcie 20-letniej kariery Kobe Bryant pięciokrotnie zdobył mistrzostwo NBA, oraz dwa razy był mistrzem olimpijskim. Stał się także najlepiej punktującym, zawodnikiem z największa liczbą rozegranych spotkań, największą skutecznością rzutów za trzy punkty, przechwytów i rzutów wolnych w historii Los Angeles Lakers.