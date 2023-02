LeBron James przed historyczną szansą. Ceny biletów wyższe niż na finały

Zamaskowany LeBron James przygotowuje się do wznowienia...

Dwóch największych gwiazdorów Los Angeles Lakers wróciło na salę, aby przygotowywać się do nowego sezonu. LeBron James i Anthony Davis trenują z myślą o obronie mistrzowskiego pierścienia NBA.

LeBron James i Anthony Davis zaczęli przygotowania do obrony...

Gwiazdor NBA znów musi pauzować. Może opuścić Mecz Gwiazd Stephen Curry,... czytaj dalej » Amerykańskie media od wielu tygodni skrupulatnie odliczają punkty dzielące Jamesa od rekordu. Do magicznej liczby 38 387 punktów brakuje mu jedynie 36 oczek.

Wszystko wskazuje na to, że 38-latek zdetronizuje starszego z zawodników we wtorkowym starciu z Oklahoma City Thunder lub czwartkowym przeciwko Milwaukee Bucks.

Zainteresowanie meczami Jeziorowców - ze względu na chęć zobaczenia Jamesa w akcji - jest tak ogromne, że ceny biletów są wyższe niż chociażby na ligowe finały.

Oba zostaną rozegrane w Los Angeles. Jeszcze w weekend średnia cena za bilet na wtorkowe spotkanie wynosiła 1152 dolary (najtańszy za 292 dolary), co stanowi wzrost o 390 procent w porównaniu do średniej ceny za wejściówkę na pierwszy mecz sezonu.

LeBron James zachowuje spokój

I choć sam zawodnik podkreśla, że rzadko kiedy myśli o rekordach, to status najskuteczniejszego koszykarza wszech czasów wiele by dla niego znaczył.

- Poza tym, że wydawał się on nie do pobicia, to tak naprawdę rekord nigdy był celem samym w sobie, gdyż jestem zawodnikiem, który najpierw myśli, komu podać, a dopiero później, jak zdobyć punkty - zaznaczył.

Źródło: Getty Images LeBron James jest o krok od historycznego rekordu

"W ostatnim czasie mój szacunek i podziw dla niego tylko wzrósł"

Warto przy tym dodać, że lider oraz wicelider prestiżowej klasyfikacji nie zawsze "rzucali do tego samego kosza". W przeszłości 75-letni dziś Abdul-Jabbar krytykował chociażby młodszego kolegę za niektóre zachowania, a relacje obu gwiazdorów znacznie ochłodziły się też, gdy James wyrażał sceptyczny stosunek do szczepionek przeciw COVID-19.

- Ganiłem LeBrona, kiedy sądziłem, że zawodzi naszą społeczność. Ale robiłem to niczym starszy brat udzielający rad. W ostatnim czasie mój szacunek i podziw dla niego tylko wzrósł, ponieważ widziałem, że broni ważnych spraw. Cieszę się, że także w tym względzie mam wartościowego następcę - przyznał.

Warto zaznaczyć, że do zdobycia rekordowej liczby punktów Abdul-Jabbar potrzebował 1560 spotkań sezonu regularnego, bo tylko takie są uwzględniane w oficjalnych statystykach. James rozegrał ich do tej pory o wiele mniej, bo 1409.

Wcześniejszy strzelecki rekord został poprawiony 5 kwietnia 1984 roku, kiedy Abdul-Jabbar zdetronizował Wilta Chamberlaina (31 419 pkt).

Czołówka klasyfikacji najskuteczniejszych graczy w historii NBA:

1. Kareem Abdul-Jabbar - 38 387

2. LeBron James - 38 352

3. Karl Malone - 36 928

4. Kobe Bryant - 33 643

5. Michael Jordan - 32 292