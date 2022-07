Młodzi polscy koszykarze zachwycają na mundialu. "To jest trochę jak sen"

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

- Mama jest Polką, ojczym też jest Polakiem, a ja zawsze spędzałem w Polsce wakacje. Czy to święta, letnia przerwa czy obozy, zawsze byłem w Polsce i moje serce również. Jestem też w kadrze, gdzie uczę się języka i mam nadzieję, że będę w niej częściej - powiedział Jeremy Sochan przed draftem NBA.

18-letni reprezentant Polski Jeremy Sochan przystępuje do draftu NBA.

Co przed wyborem Jeremy'ego Sochana w drafta NBA powiedział Szymon Szewczyk?

- Na pewno szansę dostanie. Nie wiemy, czy będzie grał w pierwszej piątce, prawdopodobnie nie, ale będzie wchodzić z ławki. Tylko od niego zależy, jak to wykorzysta - Marcin Gortat o szansach Jeremy’ego Sochana na grę w San Antonio Spurs.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Rzut za 2 punkty przy stanie 17:15 dla polskich koszykarzy w pierwszym spotkaniu ME w koszykówce 3x3 z Estonią.

Decydujące momenty meczu Polska - Estonia na ME w koszykówce...

Decydujące momenty meczu Polska - Estonia na ME w koszykówce 3x3

Koszykarze zawiedli, Gortat nie gryzie się w język Reprezentacji... czytaj dalej » Polacy w meczu 1/8 finału wygrali z Mali 76:58 (23:14, 12:10, 14:17, 27:17).

Wcześniej na inaugurację walki w fazie grupowej przegrali z Australią (68:85). Potem zwyciężyli Argentyńczyków (71:48) oraz Egipcjan (84:65).

Rywalami Polaków w walce o najlepszą czwórkę będą w piątek w Maladze Litwini, który pokonali Nową Zelandię 61:48.

Świetny Szymon Nowicki

Polacy prowadzili z zespołem z Afryki od pierwszych minut, a w połowie czwartej kwarty osiągnęli po raz pierwszy przewagę 15 pkt (68:53). Liderem drużyny trenera Wojciecha Bychawskiego był Szymon Nowicki, który uzyskał 29 punktów, miał osiem zbiórek, siedem przechwytów i cztery asysty, co dało mu znakomity wskaźnik efektywności - 36.

Oprócz niego skuteczni byli Jakub Szumert, który miał double-double - 14 pkt i 10 zbiórek oraz Marcin Kosiorowski - 11 pkt. W zespole Mali najlepszy był Malik Diallo z 17 pkt i 18 zbiórkami.

Źródło: https://www.fiba.basketball/ Tymoteusz Sternicki w akcji podkoszowej

– To jest trochę jak sen. Bardzo się cieszymy z awansu do najlepszej ósemki mistrzostw świata. Jestem szczęśliwy, że mogę pracować z tą grupą ludzi przez ostatnie cztery lata. Awans do ćwierćfinału jest świetną nagrodą dla chłopaków za wykonaną pracę – powiedział cytowany przez pzkosz.pl Bychawski.

Waczyński dopinguje

Polaków wspierała z trybun głośna grupa kibiców, wśród których był dawny kapitan reprezentacji Adam Waczyński występujący w Hiszpanii od 2014 r. , z czego w Maladze przez pięć sezonów.

Polacy w meczach towarzyskich przed MŚ zmierzyli się dwa razy z Litwinami i dwukrotnie wygrali.

W tej kategorii wiekowej Polska startuje w mundialu po raz drugi w historii. Zadebiutowała w 2010 r. w Hamburgu, w pierwszym turnieju U17. Wówczas zespół prowadzony przez trenera Jerzego Szambelana zdobył srebrny medal, przegrywając dopiero w finale z Amerykanami (80:111).

W tamtym zespole grał m.in. lider obecnej kadry seniorów Mateusz Ponitka. Wszechstronny zawodnik znalazł się wtedy w pierwszej piątce turnieju m.in. razem z przyszłą gwiazdą NBA Bradleyem Bealem. Większość młodych Polaków z tamtego zespołu potem występowało lub nadal gra w polskiej ekstraklasie. Oprócz Ponitki największą karierę zrobili Tomasz Gielo oraz Michał Michalak.