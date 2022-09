Marcin Gortat wraca do NBA. Tym razem w nowej roli

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

24.04 | W obecnych rozgrywkach NBA relacje Marcina Gortata z rozgrywającym i największą gwiazdą Washington Wizards - Johnem Wallem nie należały do najłatwiejszych. Konflikt udało się zażegnać i mimo że panowie nadal sprzeczają się podczas meczów, ich współpraca na parkiecie wygląda coraz lepiej. - On jest jak łyżka, która mnie karmi. Jestem już gruby - chwali kolegę Gortat.

Gortat spędził w Wizards pięć sezonów (w latach 2013-18). Okazuje się, że pojawiła się propozycja ze strony amerykańskiego klubu, by na pewien czas dołączył do sztabu szkoleniowego i popracował z wysokimi zawodnikami ekipy z Waszyngtonu.

- Będzie ciekawie - krótko napisał na Twitterze Gortat.

Marcin Gortat: będę pomagał jako asystent

- Jesteśmy już po dłuższych rozmowach - powiedział następnie w rozmowie z Kamilem Chanasem. - 2-3 października wracam do Waszyngtonu, gdzie będę pomagał po części jako asystent trenera. Dwa tygodnie spędzę z Wizards, chciałbym wrócić troszeczkę do korzeni. Wrócić po części do mojego świata, w którym byłem przez wiele lat i poczuć to jeszcze raz - wyjaśnił były koszykarz na stronie twitterowej eWinner. - Chciałbym potrenować z tą młodzieżą i myślę, że to będzie fajne, by móc usiąść z trenerami, obejrzeć kasetę wideo i zobaczyć, jak się przygotowuje trening od drugiej strony - dodał wielokrotny reprezentant Polski w koszykówce.

Gortat w najlepszej lidze świata spędził 13 lat. Dał się poznać przede wszystkim jako zawodnik bardzo pracowity i twardo walczący na parkiecie. Zbiórki, bloki, zasłony, punkty zdobywane blisko kosza – tym głównie zajmował się polski środkowy.

Jego wiedzę będą próbowali przyswoić wysocy Wizards: Kristaps Portzingis, Daniel Gafford, Vernon Carey Jr. czy Isaiah Todd. Gwiazdą i liderem Czarodziejów jest obecnie obrońca Bradley Beal, z którym Gortat grał jeszcze w jednym zespole i ma dobre relacje.