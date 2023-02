LeBron James najlepszym strzelcem wszech czasów w NBA

James do historii przeszedł dokładnie na 10 s przed końcem trzeciej kwarty meczu. Rzut z odchyleniem, celny. Hala w euforii, on podniósł ręce.

Spotkanie przerwano na kilka minut. Wstał obecny na trybunach Abdul-Jabbar. On, zapalony kibic Lakersów, również nie krył wzruszenia. I to on przekazał nowemu rekordziście piłkę jako symbol rozpoczęcia nowej ery.

Pogratulował mu, gratulowali też inni, m.in. komisarz ligi Adam Silver i inny były słynny zawodnik Lakers Magic Johnson.

W końcu bohater wziął do ręki mikrofon i przemówił.

- Chcę podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym 20-letnim pościgu. Bez was nie byłbym tym, kim jestem - wycedził wzruszony.

To był 36. punkt w meczu LeBrona, rekord starszego kolegi był o punkt skromniejszy. Od wtorku jego wynik wynosi dokładnie 38 390 pkt, bo lider LAL tego dnia dołożył jeszcze dwa punkty, ale jeszcze się poprawi. Dla Króla przecież to nie koniec sezonu.



The moment LeBron made history



(via @NBA) pic.twitter.com/aFXXlXD1sg — ESPN (@espn) February 8, 2023







20 seasons.

1,410 games.

38,388 points.



One #ScoringKingpic.twitter.com/Z8gxCnBET5 — NBA (@NBA) February 8, 2023







Los Angeles Lakers forward LeBron James surpassed Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA's all-time leading scorer, setting the new mark with a fadeaway jumpshot late in the third quarter of a home game against the Oklahoma City Thunder https://t.co/TzaDWfHN4vpic.twitter.com/oEXqMvnTwl — Reuters (@Reuters) February 8, 2023





Tym, że James może pobić historyczny rekord, Amerykanie żyli już od kilku tygodni. W połowie stycznia doświadczony skrzydłowy przekroczył bowiem granicę 38 tysięcy zdobytych punktów i wówczas od wyniku Abdula-Jabbara (38 387) dzieliło go niespełna 400 punktów.

Źródło: Getty Images Wyskok i rzut na rekord Źródło: Getty Images Za moment James poprawi monumentalny wyczyn

James przeszedł do historii

Z każdym kolejnym meczem różnica między graczami sukcesywnie zmniejszała się i przed starciem z ekipą z Oklahomy wynosiła zaledwie 35 punktów.

O zainteresowaniu tym spotkaniem - i najbliższych Jeziorowców - świadczył fakt, że kibice, chcąc być świadkami bicia rekordu, skłonni byli wydać na bilety więcej niż chociażby na ligowe finały.

We wtorek stało się to, na co liczył komplet widzów w Crypto.com Arena. To właśnie tego dnia James zapisał się złotymi zgłoskami w historii NBA. Po trzech kwartach Lakers przegrywali z Thunder 99:104 i już rywali nie dogonili, choć próbowali. Skończyło się wynikiem 133:130 dla gości.

Źródło: Getty Images Kareem Abdul-Jabbar i LeBron James

Klasyfikacja najlepszych strzelców wszech czasów NBA

Zawodnik Lata występów w lidze Liczba meczów Liczba punktów 1. LeBron James od 2003 1410 38 390 2. Kareem Abdul-Jabbar 1969-1989 1560 38 387

3. Karl Malone 1985-2004 1476 36 928 4. Kobe Bryant 1996-2016 1346 33 643 5. Michael Jordan 1984-2003 1072 32 292 6. Dirk Nowitzki 1999-2019 1522 31 560 7. Wilt Chamberlain 1959-1973 1045 31 419 8. Shaquille O'Neal 1992-2011 1207 28 596 9. Carmelo Anthony 2003-2022 1260 28 289 10. Moses Malone 1976-1994 1329 27 409