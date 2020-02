Dokonali wielkiej rzeczy. Polacy pokonali Hiszpanów pierwszy raz od 48 lat

Przykry początek eliminacji Polaków. Jeden Slaughter to za mało Rekordowa liczba... czytaj dalej » Dla Biało-Czerwonych to była okazja do zmazania plamy za nieoczekiwaną porażkę w Gliwicach z Izraelem w ostatni czwartek. Tyle że Hiszpanie to faworyci grupy A, nawet pomimo braku największych asów.

Mistrzowie bez gwiazd

Bo eliminacyjny skład mistrzów świata oparto głównie na zawodnikach występujących w Liga Endesa, brakuje w nim gwiazd NBA i Euroligi. Z mistrzowskiej drużyny z wrześniowego mundialu pozostali tylko Javier Beiran i Xavi Rabaseda. To dobrzy znajomi naszego środkowego Aleksandra Balcerowskiego z Herbalife Gran Canaria.



Faworyt spotkania w Saragossie i tak mógł był jeden. Hiszpańska liga to najlepsze klubowe rozgrywki w Europie, trener Sergio Scariolo ma z kogo wybierać. No i jeszcze jedno. Przecież Polacy też są osłabieni brakiem czołowych postaci - Mateusza Ponitki i Adama Waczyńskiego. Ile znaczą dla reprezentacji, było doskonale widać w czwartek w meczu z Izraelem.

HISZPANIA - POLSKA. RELACJA

Trudny początek

Zaczęło się zgodnie z oczekiwaniami. Gospodarze bardzo swobodnie przedzierali się pod kosz, gdzie akcje kończyli Jonathan Barreiro i Beiran. Hurtowo przegrywaliśmy akcje jeden na jeden. Nie wyglądało to dobrze. Polacy mieli duży problem także w ofensywie. Przez pierwsze siedem minut rzucili tylko sześć punktów, przegrywali 6:12. Gdy nasi koszykarze w końcu załadowali ostrą amunicję (celny rzut Aarona Cela za trzy, za chwilę dwa punkty dołożył Damian Kulig), to Hiszpanie odpowiedzieli trójką. Z dystansu rzucił Dario Brizuela i mistrzowie uciekli na 19:13.



BRAWO CHLOPAKI mega charakter #dawajpolska — adam waczynski (@awaczynski) February 23, 2020





Ostatnie słowo w pierwszej kwarcie należało jednak do Michała Sokołowskiego. Wykorzystał oba rzuty wolne i wynik na koniec pierwszej kwarty wyglądał obiecująco. Hiszpanie prowadzili 19:15. Strata jak najbardziej do odrobienia.

Polacy się rozkręcili

Nikt przed mistrzami nie zamierzał klękać. W kolejnej kwarcie Polacy nie odstępowali rywali na krok. Gdy A.J. Slaughter trafił za trzy, trener Hiszpanów poprosił o pierwszą przerwę na żądanie. Był poirytowany stratami swoich koszykarzy. Tylko w tej kwarcie popełnili ich osiem, Polacy - cztery. To nie wszystko. Zrobiło się 28:24, jego zespół roztrwonił dziewięciopunktową przewagę. Miał prawo się irytować.

Źródło: Newspix A.J. Slaughter w akcji



Biało-Czerwoni się rozkręcali. Nie pozwalali uciec faworytom. Gdy trafił Barreiro, odpowiedział Sokołowski. Ale przede wszystkim trwał koncert A.J. Slaughtera, który najpierw rzucił za trzy, a później ukradł piłkę zdezorientowanym rywalom i podał do Cela, który doprowadził do pierwszego remisu w tym meczu (33:33).



Jakby tego było mało, rozochocony Amerykanin z polskim paszportem znów trafił za trzy punkty, a na koniec kwarty minął wyższych o głowę rywali jak slalomowe tyczki i sam skończył akcję. Hiszpanie byli w szoku. Długo prowadzili, a w tym momencie przegrywali 35:38.

Źródło: Newspix Kończy akcję Michał Sokołowski

Niemożliwy Slaughter

Faworyci przyspieszyli na początku trzeciej kwarty. Doprowadzili nawet do remisu, ale co z tego. Zespół chodzącego przy linii dumnego jak paw Mike'a Taylora odpowiedział trzema celnymi rzutami z dystansu. Raz dał o sobie znać Sokołowski, dwie kolejne trójki dołożył szalejący w Saragossie Slaughter. Polska prowadziła już 53:45!

On miał na koncie już 18 punktów. Hiszpanie wyglądali na zszokowanych. Scariolo nerwowo obgryzał paznokcie. Historyczne, pierwsze od 1972 roku zwycięstwo polskich koszykarzy nad utytułowanym rywalem było na wyciągnięcie ręki.

Cisza w hali zrobiła się dopiero, gdy za trzy trafił Tomasz Gielo. Prowadziliśmy dziewięcioma punktami (60:51). Przewaga rosła. Dobrą zmianę dał mierzący 218 cm Balcerowski, odważnie grający pod koszem. Zebrał ważną piłkę z polskiej tablicy, później wykorzystał oba rzuty wolne. Po trzech częściach meczu prowadziliśmy 65:55.

Tego nie można było przegrać!

Źródło: Newspix Rozgrywający 200. mecz w kadrze Łukasz Koszarek

Dobili mistrzów

Nic się nie zmieniło w decydującej kwarcie. Gospodarze razili nieskutecznością, za to Cel na "dzień dobry" trafił, i to za trzy. Rzuty z dystansu stały się mocną bronią Polaków w tym meczu. W tym momencie mogli się pochwalić niemal 40-proc. skutecznością, rywale w tym samym elemencie mieli ledwie 26 proc.

Trwało dobijanie zdruzgotanych rywali. Cel, Sokołowski i efektownym wsadem Balcerowski sprawili, że Polacy odjechali na 15 punktów (74:59). Kibice nie dowierzali, hiszpańscy koszykarze zasłaniali głowy ręcznikami.

To niespodzianka sporego kalibru. Polska wygrała 80:69. Pokonała Hiszpanię 11. raz w historii (na 20 oficjalnych spotkań), ale dopiero pierwszy raz od 1972 roku i meczu igrzysk olimpijskich w Monachium (87:76).

To był mały rewanż za ostatnie mistrzostwa świata i porażkę w ćwierćfinale.

W grupie A, w której występuje Polska, są cztery zespoły. Trzy z nich awansują do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Oprócz naszej ekipy, Hiszpanów i Izraelczyków grają w niej także Rumuni. Awans na finały może teoretycznie dać nawet jedno zwycięstwo w sześciu meczach. Podopieczni Taylora w niedzielę zrobili zatem wielki krok ku promocji.

Kolejne spotkanie w gr. A Biało-Czerwoni rozegrają dopiero 27 listopada na wyjeździe z Rumunią.

HISZPANIA - POLSKA 69:80 (19:15, 16:23, 20:27, 14:15)

Hiszpania: Diez 16, Saiz 15, Beiran 7, Rabaseda 7, Brizuela 6, Yusta 6, Alocen 5, Barreiro 4, Bassas 2, Llovet 1, Pino 0, San Miguel 0

Polska: Slaughter 26, Cel 17, Sokołowski 13, Kulig 6, Gielo 6, Balcerowski 4, Koszarek 3, Michalak 3, Zyskowski 2, Kolenda 0, Gruszecki 0, Hrycaniuk 0