Gwiazdorska wymiana. Kolejne trzęsienie w NBA

Rakiety znalazły wsparcie dla Jamesa Hardena. Padło na jego dobrego znajomego Russella Westbrooka, dotychczasowego lidera Grzmotów. Panowie swego czasu spędzili ze sobą w Oklahoma City trzy sezony (2009-2012) i ich współpraca zaowocowała finałem NBA. Teraz znów połączyli siły, z nadzieją na poprawienie wyniku z 2012 roku, gdy przegrali walkę o tytuł z Miami Heat LeBrona Jamesa i Dwyane'a Wade'a.

Pytanie, czy ego Hardena i Westbrooka zniesie poświęcenie własnego dobra dla sukcesu drużyny. Po zatrudnieniu tego ostatniego Houston ma w zespole dwóch najlepszych koszykarzy NBA sezonów 2016/2017 i 2017/2018 i może mieć problem.



The Oklahoma City Thunder have agreed to trade Russell Westbrook to the Houston Rockets for Chris Paul, first-round picks in 2024 and 2026, pick swaps in 2021 and 2025, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 lipca 2019





W przeciwną stronę powędrował ponoć skonfliktowany z Hardenem Chris Paul. Owszem klasowy, acz leciwy już rozgrywający.

Paul ma 34 lata i zabrał ze sobą potężny kontraktowy bagaż. Za trzy lata zgarnie 124 miliony dolarów. Poza Paulem, OKC otrzymali jeszcze m.in. dwa wybory w pierwszej rundzie draftu w 2024 i 2026 roku.

W kilka dni Thunder stracili dwie gwiazdy - Westbrooka i Paula George'a, który przeszedł do Los Angeles Clippers. Straty OKC są potężne, ale paradoksalnie może to klubowi z Oklahomy w niedalekiej przyszłości wyjść na dobre. Dzięki ostatnim transakcjom zgromadził aż piętnaście wyborów w pierwszej rundzie draftu w latach 2020-2026.



Sezon NBA rusza w październiku 2019 roku. Zapowiada się niezwykle ciekawie, bo w ostatnim czasie powstało kilka ekip aspirujących do mistrzowskiego tytułu.

Wielkie apetyty mają w Los Angeles - Lakersi (LeBron James i świeżo sprowadzeni Anthony Davis i DeMarcus Cousins) oraz Clippersi (dopiero co zatrudnieni Kawhi Leonard i Paul George).

Po wielomilionowych zakupach duże oczekiwania są również w Brooklyn Nets (zatrudnieni latem Kevin Durant, Kyrie Irving i DeAndre Jordan).