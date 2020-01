Stworzył globalny fenomen. Zmarł były komisarz NBA David Stern

Były komisarz David Stern trafił do szpitala z udarem mózgu 12 grudnia. Przeszedł w trybie pilnym operację, ale nie wrócił już do zdrowia.

Gracze jak były komisarz NBA. "Zalegalizować medyczną marihuanę" Kiedy w zeszłym... czytaj dalej » "Każdy członek rodziny NBA czerpie zyski z wizji, wspaniałomyślności i inspiracji Davida" - napisał w oświadczeniu obecny komisarz ligi, Adam Silver.

"Rozwinął ligę do poziomu światowego fenomenu"

Na informację o śmierci byłego komisarza zareagowali obecni koszykarze, legendy sportu i komentatorzy koszykówki - Shaquille O'Neal, Dwyane Wade, Chris Paul czy Scottie Pippen.

"Bez Davida Sterna liga NBA nie byłaby tym, czym jest obecnie. Poprowadził ligę w burzliwych czasach i rozwinął ją do poziomu międzynarodowego fenomenu, tworząc możliwości, które niewielu wcześniej się śniły" – oświadczył Michael Jordan.

"Jego wizja i przywództwo dało mi możliwość zaprezentowania się na światowej scenie, co przyczyniło się do mojego sukcesu. David bardzo kochał koszykówkę i wymagał doskonałości od otaczających go ludzi – i za to go podziwiałem. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu, gdzie jestem" – dodał sześciokrotny mistrz ligi NBA.



Statement from Michael Jordan: pic.twitter.com/Q7AGlvwLdn — Estee Portnoy (@esteep) 1 stycznia 2020

"To Bardzo smutny dzień dla świata koszykówki. Widywaliśmy się często z Davidem Sternem w latach 90. i miałem go za miłego, wnikliwego. Zawsze niemal okazywał się być tą najbardziej inteligentną osobą w towarzystwie. Był innowatorem, który pomógł naszej dyscyplinie rozwinąć się do poziomu gry globalnej, a jego wpływ nigdy nie będzie zapomniany" – napisał na Twitterze Scottie Pippen.



Very sad day for basketball. We saw David Stern a lot in the 90s and I found him to be kind, thoughtful and almost always the smartest person in the room. He was an innovator who helped grow our sport into a global game and his impact will never be forgotten. RIP, Commissioner. pic.twitter.com/FzlJwnJmrK — Scottie Pippen (@ScottiePippen) 1 stycznia 2020

"Nigdy nie zapomnę momentu, w którym wywołałeś moje imię i uścisnąłem twoją dłoń. Moje marzenie się spełniło. Dziękuję ci za twoje oddanie tej pięknej grze, która zmieniła życia tak wielu młodych i dorosłych. Co ważniejsze, twoja wizja, by sprawić, że nasza gra stała się ogólnoświatowa była wizją, którą tylko ty mogłeś zrealizować. Sprawiłeś, że nasza gra stała się najlepszym sportem na ziemi. To był honor znać cię osobiście" – oświadczył LeBron James, koszykarz drużyny Los Angeles Lakers.

Źródło: LARRY W. SMITH/PAP/EPA Zmarł David Stern. Miał 77 lat

Przewodził lidze NBA przez 30 lat

David Stern został komisarzem ligi NBA w 1984 roku – w czasie, gdy rozgrywki nie cieszyły się większym zainteresowaniem na świecie, a drużyny zmagały się z problemami finansowymi.

Stern doprowadził między innymi do 30-krotnego wzrostu dochodów, przyłączenia siedmiu nowych klubów czy powołania kobiecej ligi WNBA. Jego zasługą jest także popularyzacja rozgrywek na całym świecie.