Kosmiczny Lillard. Rzucił 61 punktów, pobił dwa rekordy

Grek znów zachwycił w NBA, Milwaukee ciągle wygrywa Najlepsza obecnie... czytaj dalej » Wyczyn snajpera Trail Blazers robi wrażenie. Poprzedni rekord, z 8 listopada 2019, pobił o punkt. W poniedziałek był nie do zatrzymania. Trafił wszystkie 16 rzutów wolnych i aż 11 trójek, co także jest najlepszym wynikiem w jego karierze i historii zespołu z Portland. Miał też 10 zbiórek i tylko trzech asysty zabrakło mu do tzw. triple-double.



- Cieszę się z tych osiągnięć, choć szkoda, że nie przyznają za nie trzech zwycięstw, a tylko jedno - żartował po meczu Lillard. - Mam też nadzieję, że ktoś szybko poprawi moje rekordy, bo to będzie oznaczać, że wygrywamy - dodał.



Wspierał go Hassan Whiteside, który zakończył mecz z dorobkiem 17 punktów i 21 zbiórek.



W regulaminowym czasie bliżsi zwycięstwa byli goście, którzy w niczym nie przypominają drużyny grającej w pięciu ostatnich sezonach w wielkie finale NBA. Po dwóch rzutach wolnych Aleca Burksa 25 s przed końcem prowadzili 113:110, ale Lillard rzutem za trzy doprowadził do remisu i dogrywki. W niej Wojownicy uzyskali nawet sześciopunktową przewagę, ale Anfernee Simons i znowu Lillard rzutami z daleka odrobili straty.



Damian Lillard is the 6th player in NBA history with multiple 60-point games.



They are the only two 60-point games in @trailblazers history.



His 61 points are a new franchise record. pic.twitter.com/HOpw8eGj34 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2020









Burks, który uzbierał 33 punkty w tym spotkaniu, dał jeszcze przyjezdnym nadzieję, ale później sześć punktów z wolnych zdobyli miejscowi.



Blazers, z bilansem 19 wygranych i 26 porażek, plasują się na 10. pozycji w Konferencji Wschodniej. Warriors (10-35) są obecnie najsłabszą drużyną ligi.

Kozły nie można zatrzymać

Na przeciwnym biegunie są koszykarze Milwaukee Bucks. W poniedziałek pokonali Chicago Bulls 111:98 i było to ich 39. zwycięstwo w sezonie, a siódme z rzędu. Przegrali dotychczas tylko sześciokrotnie.



Grecki lider gospodarzy Giannis Antetokounmpo uzyskał 28 punktów (przekroczył granicę 10 tysięcy w karierze), 14 zbiórek i 10 asyst, co złożyło się na czwarte tzw. triple-double w tym sezonie.



Zespół z Milwaukee wyraźnie prowadzi w Konferencji Wschodniej, a drugie miejsce zajmują Miami Heat (30-13). Na kolejnych pozycjach są broniący tytułu Toronto Raptors (29-14) oraz Boston Celtics (28-14).

Wyniki poniedziałkowych meczów:

Washington Wizards - Detroit Pistons 106:100

Atlanta Hawks - Toronto Raptors 117:122

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 111:117

Miami Heat - Sacramento Kings 118:113 po dogr.

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 111:98

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 107:112

Charlotte Hornets - Orlando Magic 83:106

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 116:126

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 86:106

Boston Celtics - Los Angeles Lakers 139:107

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 100:107

Utah Jazz - Indiana Pacers 118:88

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 118:120

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 129:124 po dogr.