Carmelo Anthony spłaca dług wdzięczności decydującym rzutem w ostatnich sekundach

Anthony przez wielu był już wysyłany na sportową emeryturę. Szansę jednak dali mu Blazers, dzięki którym wrócił do NBA po ponadrocznej przerwie. 35-latek odwdzięczył im się we wtorek - na cztery sekundy przed końcem zdobył dwa punkty, które dały prowadzenie gościom. Po raz 17. w karierze odnotował na pięć sekund przed końcem meczu trafienie przesądzające o sukcesie jego klubu. Doświadczony zawodnik zgromadził łącznie 28 pkt.



CARMELO ANTHONY WINS IT FOR PORTLAND!



Final in Toronto:@trailblazers 101@Raptors 99 pic.twitter.com/IQnPYbVugB — NBA (@NBA) January 8, 2020

Bezcenne doświadczenie Anthony'ego

- Facet o takich umiejętnościach wykorzystuje takie okazje. Kiedy widziałem, jak wyskoczył do rzutu, byłem pewny, że trafi - relacjonował kolega z zespołu Anthony'ego Damian Lillard.

Palec nienaturalnie wygięty. Koszmarny uraz w NBA Wyglądało... czytaj dalej » On także przyczynił się do zwycięstwa ekipy z Portland - dołożył 20 oczek, z czego 18 w drugiej połowie, i dziewięć asyst. To on też trafił cenną trójkę na niewiele ponad 30 s przed końcową syreną.

Raptors, którzy musieli sobie radzić bez kilku kontuzjowanych graczy, w trzeciej kwarcie mieli 14-, a w czwartej 9-punktową przewagę. Występujący w ich szeregach Kyle Lowry zdobył 24 pkt i miał 10 asyst, ale ostatnią próbę w meczu - dającą jeszcze nadzieję miejscowym kibicom - zmarnował.

Ważne zwycięstwo Detroit Pistons

Udany występ we wtorek zaliczył także Rose. Jego 24 pkt pomogły Detroit Pistons pokonać na wyjeździe Cleveland Cavaliers 115:113. To jego rzut 26 s przed końcem spotkania pozwolił gościom wyjść na prowadzenie, którego już nie oddali. Mocne wejście zaliczył także Andre Drummond, którego dorobek to 23 pkt i 20 zbiórek, z czego odpowiednio 11 i 10 uzyskał w pierwszej kwarcie.

To zaledwie trzecia wygrana drużyny z Detroit w 12 ostatnich meczach. Dobre wieści przydały się fanom tego zespołu, zwłaszcza że wcześniej tego dnia klub ogłosił, iż Blake Griffin po przejściu operacji lewego kolana może nie zagrać już w tym sezonie.

W barwach Cavaliers wyróżnił się Kevin Love, który zdobył 30 pkt i miał dziewięć zbiórek. Zrehabilitował się tym nieco za swoje ostatnie zachowanie. Niedawno miał na treningu krzyczeć na generalnego menedżera Koby'ego Altmana przy kolegach z drużyny i trenerze. Później przeprosił i nazwał swoje zachowanie dziecinnym. Nie uratował jednak zespołu przed piątą porażką z rzędu.





Kevin Love's frustrations with the #Cavaliers revolve around the lack of growth by the young core and his limited role on the team. #NBATwitterpic.twitter.com/oX4bt9D2xy — larry horn (@LarryHorn120174) January 7, 2020

30. wygrana Lakersów w sezonie

W niedzielę Devin Booker zdobył 40 pkt, ale jego Phoenix Suns i tak przegrali u siebie z Memphis Grizzlies 114:121. Dwa dni później 23-letni zawodnik odnotował kolejny udany występ - tym razem z dorobkiem 28 pkt - ale ponownie nie wystarczyło to, by jego zespół wygrał. Tym razem "Słońca" uległy u siebie Sacramento Kings 103:114

Koszykarze Los Angeles Lakers z kolei nie mieli żadnego problemu z pokonaniem we własnej hali New York Knicks 117:87. "Jeziorowcy" tym samym zanotowali 30. zwycięstwo w sezonie, a szóste z rzędu, i przy siedmiu porażkach mają bilans gorszy tylko od Milwaukee Bucks (32-6).

Wyniki wtorkowych meczów w lidze NBA:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 113 : 115

Toronto Raptors - Portland Trail Blazers 99 : 101

Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder 103 : 111

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 119 : 112

Phoenix Suns - Sacramento Kings 103 : 114

Los Angeles Lakers - New York Knicks 117 : 87