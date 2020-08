Siedem strzałów w plecy, sezon NBA zagrożony. "Lakers i Clippers za jego zakończeniem"

Koszykarze Indiana Pacers przybyli do Orlando w specjalnych...

Video: SNTV

Koszykarze Indiana Pacers przybyli do Orlando w specjalnych...

Zespoły NBA zjechały do Orlando, gdzie przygotowują się do wznowienia rozgrywek zawieszonych z powodu epidemii koronawirusa. Koszykarze Indiana Pacers przybyli w specjalnych koszulkach z napisem "I can't breathe", oddając tym samym hołd tragicznie zmarłemu George'owi Floydowi.

»