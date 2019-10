Ambitna Arka postawiła się faworytowi z Hiszpanii

Jeden tweet, a straty mogą być miliardowe. "Przepraszamy, kochamy Chiny" Jedna wypowiedź,... czytaj dalej » To drugi w historii występ Arki w Pucharze Europy. W poprzednim sezonie bilans zwycięstw i porażek gdynian wyniósł 1-9. Bieżące rozgrywki podopieczni Przemysława Frasunkiewicza rozpoczęli od zwycięstwa na wyjeździe z EWE Baskets Oldenburg 78:74.

W kolejnym meczu Arkę czekało już jednak nie lada wyzwanie. W Gdyni zjawił się zespół z budżetem siedmiokrotnie wyższym, na co przed meczem zwracał uwagę trener Frasunkiewicz. Ale szkoleniowiec tuż przed rozpoczęciem rywalizacji zapowiadał, że nie ma znaczenia klasa rywala. Dla jego zespołu liczyła się gra o zwycięstwo, a nie o jak najmniejszy wymiar kary.

Wielka metamorfoza

Spotkanie było wyjątkowe także ze względu na przyjazd do Gdyni grającego w Maladze kapitana reprezentacji Polski Adama Waczyńskiego. O żadnych sentymentach mowy być jednak nie mogło, choć początek w wykonaniu gdynian był nazbyt gościnny.

Po pierwszej kwarcie Unicaja prowadziła 12:6, a na początku drugiej powiększyła przewagę do stanu 20:10. Perspektywy Arki nie wyglądały najlepiej, ale w zadziwiający sposób w kolejnych minutach i akcjach gospodarze nie dość, że odrobili straty, to na sekundy przed końcem tej części gry objęli prowadzenie 30:28.

Walka do końca

Rekordowa widownia meczu Polaków w mistrzostwach świata Międzynarodowa... czytaj dalej » Przed zejściem do szatni na przerwę DeVonte Upson w rozmowie z reporterem Eurosportu tłumaczył metamorfozę zespołu znaczną poprawą w grze obronnej. To było kluczowe, bo dzięki temu Arka miała więcej okazji do kontrataków, których też nie marnowała.

Rywale jednak szybko opanowali sytuację w trzeciej kwarcie, ale do finałowej przystąpili nieznacznie prowadząc 49:44. Na sześć minut przed końcem meczu Arka odrobił straty nawet do jednego punktu, lecz do niespodzianki koniec końców nie doszło. Goście poprawili się, ponownie odskakując na kilka punktów, odnosząc w efekcie zwycięstwo 66:59. Trener hiszpańskiego zespołu Luis Casimiro powiedział po meczu, że kluczem do zwycięstwa była defensywa.

Liderem w drużynie Arki był Phillip Greene, który rzucił 18 punktów i miał cztery zbiórki. W zespole gości najlepiej trafiał Deon Thompson, kończący zawody z dorobkiem 21 punktów.

W kolejnym spotkaniu za tydzień gdynianie grają w Podgoricy, podczas gdy Unicaja podejmuje Galatasaray.

Oglądaj Wideo: Eurosport Końcówka meczu Arka - Unicaja

Arka Gdynia – Unicaja Malaga 59:66 (6:12, 24:16, 14:21, 15:17)



Arka Gdynia: Phil Greene 18, Devonte Upson 11, Josh Bostic 8, Adam Hrycaniuk 8, Leyton Hammonds 6, Benjamin Emelogu 4, Krzysztof Szubarga 4, Bartłomiej Wołoszyn 0, Dariusz Wyka 0, Wojciech Czerlonko 0

Unicaja Malaga: Deon Thompson 21, Adam Waczyński 8, Jaime Fernandez 7, Melvin Ejim 6, Alberto Diaz 6, Frank Elegar 4, Aleksa Avramovic 4, Carlos Suarez 4, Josh Adams 2, Ruben Guerrero 2, Wołodymir Gerun 2.