Czesław Lang wyróżnił Wielkopolskę. To tam rozpocznie się Tour de Pologne

Polski kolarz leżał w kraksie. Z trasy trafił do szpitala Trzeci etap... czytaj dalej » - Przepiękny etap ze startem i metą w Poznaniu, podczas którego objedziemy województwo wielkopolskie. To region bogaty w interesujące miejsca i bogatą historię. Jestem pewien, że będzie to wielkie kolarskie widowisko - zapowiedział Lang podczas konferencji prasowej w Poznaniu.

Wyjątkowa edycja Tour de Pologne

W przyszłym roku wyścig będzie obchodzić potrójny jubileusz: minie 95 lat od pierwszej edycji, będzie organizowany po raz 80. i po raz 30. przez Czesława Langa.

Wyścig odbędzie się w dniach 29 lipca - 4 sierpnia 2023.

Tegoroczną edycję wygrał w Krakowie Brytyjczyk Ethan Hayter z ekipy Ineos Grenadiers.