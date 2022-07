Wielka kraksa w kobiecym Tour de France. Polka odczuła jej efekty

Tour de France Kobiet na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

W czwartek główną bohaterką okazała się Holenderka Lorena Wiebes z grupy DSM. To ona zwyciężyła bowiem etap po sprinterskim finiszu.

Być może jeszcze głośniejsza historia z tego dnia miała miejsce dużo wcześniej.

Wspominana kraksa z udziałem - uwaga - nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu kolarek prezentowała się na pierwszy rzut oka zatrważająco.

Zawodniczki najeżdżały na siebie jedna po drugiej, tworząc widok przypominający rozsypujący się domek z kart. Na trasie z Bar-le-Duc do Saint-Die-des-Vosges zapanował więc ogromny chaos.

Choć udało się ten bałagan z czasem uspokoić i dosyć szybko wznowić rywalizację na tym odcinku, efekty zderzenia widoczne były jeszcze przez długi czas.

Oglądasz Wideo: Eurosport Duża kraksa w peletonie na 45 km przed metą 5. etapu Tour de France kobiet

Lach miała szczęście. Norsgaard nie

Nieco ponad 20 kilometrów przed metą realizator uchwycił mocną poobijaną Martę Lach. Kolarka z grupy Ceratizit–WNT Pro Cycling miała na ciele widoczne zadrapania, które były bezpośrednio powiązane z udziałem w nieszczęsnej sytuacji.

Polka miała mimo to jednak sporo szczęścia. Etap ukończyła i dalej w Tour de France Femmes jedzie. O wiele gorsza sytuacja spotkała Emmę Norsgaard z Movistaru, która wskutek bolesnej kontuzji obojczyka musiała ze łzami w oczach wycofać się z kobiecej Wielkiej Pętli. Ta, jak widać, to ogromne emocje, ale też równie duże ryzyko.



#TDFF: Update from our management team at finish is that @emmanorsgaard1 suffered from pain mostly to her head (which made her not available to continue), cervical vertebrae and also left shoulder.



She’s now in hospital for thorough assessments. Updates to follow as those end pic.twitter.com/UeBiq7cH4k — Movistar Team (@Movistar_Team) July 28, 2022