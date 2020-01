Richie Porte wygrał na własnej ziemi. Najlepszy "góral" z CCC Team

Australijczyk Richie Porte (Trek-Segafredo) po raz drugi triumfował w wyścigu kolarskim Tour Down Under. Ostatni etap wygrał Brytyjczyk Matthew Holmes (Lotto-Soudal), a reprezentant gospodarzy dzięki drugiej pozycji zapewnił sobie końcowy sukces.

Tour Down Under: Holmes wygrywa etap, a Porte wyścig

Przed ostatnim etapem, którego trasa prowadziła z McLaren Vale do Willunga Hill i liczyła 151,5 km, Porte tracił dwie sekundy do Daryla Impeya z RPA, który triumfował w dwóch ostatnich edycjach imprezy.

Impey nie wytrzymał jednak tempa podczas drugiej tego dnia wspinaczki na wzgórze Willunga, a czujny Porte wtedy zaatakował, by nie było wątpliwości, komu należy się zwycięstwo w Tour Down Under.

Fatalny upadek Sajnoka. Kilka złamań, w tym małe w dolnej części kręgosłupa Szymon Sajnok... czytaj dalej » Na metę Porte dojechał trzy sekundy po najszybszym w niedzielę Holmesem, 26-latkiem z Wigan po raz pierwszy startującym w imprezie cyklu World Tour. Impey stracił 29 sekund i był 20. co pozwoliło Australijczykowi powtórzyć sukces z 2017 roku.

"Absolutnie fantastyczny zespół"

- W środkowej części etapu było trochę paniki, ale ostatecznie osiągnęliśmy cel. Mój zespół był dziś absolutnie fantastyczny. Wszyscy patrzą głównie na Madsa Petersena, który jest mistrzem świata, a świetnie wywiązuje się z roli pomocnika, ale każdy w naszej ekipie wykonał świetną pracę - powiedział na mecie Porte.

Drugie miejsce zajął Włoch Diego Ulissi, a trzeci był Niemiec Simon Geschke z CCC. Jeżdżący od poprzedniego sezonu w barwach polskiej grupy Łukasz Wiśniowski, który na ostatnim etapie stracił ponad dwie minuty do zwycięzcy i był 59., w klasyfikacji generalnej uplasował się na 48. pozycji.

Drugi z Polaków, jego kolega z CCC Szymon Sajnok, po kraksie w piątek nie wystartował do sobotniego odcinka.

Koszulkę najlepszego "górala" zachował Amerykanin Joey Rosskopf z CCC.

Tour Down Under zainaugurował tegoroczny cykl World Tour, złożony z 36 wyścigów etapowych i jednodniowych najwyższej kategorii. Zawody w południowej Australii składały się z sześciu etapów, których trasy prowadziły częściowo po terenach spustoszonych przez wielkie pożary.

Wyniki 6. etapu, McLaren Vale - Willunga Hill (151,5 km):

1. Matthew Holmes (Wielka Brytania/Lotto Soudal) 3:24.54

2. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) strata 0.03

3. Manuele Boaro (Włochy/Astana) 0.04

4. Armirail Bruno (Francja/FDJ) 0.07

5. Michael Storer (Australia/Team Sunweb)

6. Ulissi Diego (Włochy/UAE-Team Emirates) ten sam czas

...

20. Daryl Impey (RPA/Mitchelton-Scott) 0.29

59. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 2.15

Klasyfikacja końcowa:

1. Richie Porte (Australia/Trek-Segafredo) 20:37.08

2. Diego Ulissi (Włochy/UAE Team Emirates) strata 0.25

3. Simon Geschke (Niemcy/CCC)

4. Rohan Dennis (Australia/INEOS)

5. Dylan van Baarle (Holandia/INEOS) ten sam czas

6. Daryl Impey (RPA/Mitchelton-Scott) 0.30

...

48. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 5.20