Rafał Majka nagrodzony nowym kontraktem w UAE Team Emirates

Zobacz, co powiedział Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) po 12. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział Romain Bardet (Team DSM) po 12. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) po wygraniu 12. etapu Tour de France.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 12. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Thomasa Pidcocka.

Wout van Aert przyprowadził peleton do mety 13. etapu Tour...

Wout van Aert przyprowadził peleton do mety 13. etapu Tour de...

Mads Pedersen odniósł triumf w 13. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Caleb Ewan po pechowym 13. etapie Tour de France.

Michael Matthews odniósł triumf w 14. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogacar po 14. etapie Tour de France.

Primoż Roglicz nie wystartował do 15. etapu Tour de France. Kolarz Jumbo-Visma miał problemy zdrowotne po kraksie na jednym z wcześniejszych etapów.

Na trasie 15. etapu Tour de France doszło do protestu. Na drodze przed ucieczką usiadło kilka osób. Tym razem policja dość szybko wyciągnęła protestujących, a wyścig nie musiał być wstrzymany.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 15. etapu Tour de France, który wygrał Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

Zobacz, co powiedział Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) po wygraniu 15. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Frans Maassen po 15. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) po 15. etapie Tour de France.

Rafał Majka bardzo mocno pracował na ostatnim podjeździe na 16. etapie Tour de France. Polak przygotowywał pole do ataku dla swojego lidera Tadeja Pogaczara.

Rafał Majka szykował się do kolejnego podkręcenia tempa, ale wówczas najprawdopodobniej przeskoczył mu łańcuch na inną zębatkę. Z tego powodu Polak niemal spadł z roweru. Zobacz tę sytuację.

Na 13 kilometrów przed metą 16. etapu Tour de France wywrócił się Matteo Jorgenson. Na szczęście kolarz Movistaru szybko wrócił do rywalizacji.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 16. etapu Tour de France, który wygrał Hugo Houle (Isreal – Premier Tech).

Zobacz, co powiedział Hugo Houle po wygraniu 16. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po 16. etapie Tour de France.

Zobacz, co powiedział lekarz UAE Team Emirates Mauro Gianetti o kontuzji Rafała Majki oraz problemach zdrowotnych Marca Solera.

Do małej sprzeczki doszło pomiędzy Alberto Bettiolem a Joe Dombrowskim na 17. etapie Tour de France. Zobacz ten moment.

Zobacz, co wydarzyło się podczas 17. etapu Tour de France, który zakończył się wygraną Tadeja Pogaczara (UAE Team Emirates).

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates) po wygraniu 17. etapu Tour de France.

Jack Bauer ucierpiał podczas stłuczki z pojazdem podczas 18. etapu Tour de France. Zobacz, jak doszło do tej sytuacji.

Jonas Vingegaard odniósł triumf na 18. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogacar po 18. etapie Tour de France.

Christophe Laporte odniósł triumf na 19. etapie Tour de France. Zobacz, co powiedział po zwycięstwie.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar o ataku w końcówce 21. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) po wygraniu 21. etapu Tour de France.

Zobacz, co powiedział Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) po wygraniu całego Tour de France.

Zobacz, co powiedział Tadej Pogaczar 21. etapie Tour de France.

Zobacz fragmenty powrotu Jonasa Vingegaarda do Danii po triumfie w Tour de France 2022.

Zobacz podsumowanie rywalizacji Jonasa Vingegaarda z Tadejem Pogacarem w Tour de France.

Tadej Pogacar i Rafał Majka (obaj UAE Team Emirates) zagrali w „kamień, papier, nożyce" przed finiszem 4. etapu wyścigu Dookoła Słowenii. Najwyraźniej lepszy był Majka, bo to on jako pierwszy minął linię mety.

Majka przeszedł do ekipy z Emiratów po czterech latach spędzonych w niemieckiej drużynie Bora-Hansgrohe. Jego zadaniem jest przede wszystkim wspieranie Pogacara w trudnym górskim terenie i wywiązuje się z tej roli bardzo dobrze. Najlepszym tego dowodem jest przedłużenie umowy o kolejne dwa lata.

Kontraktami do 2024 roku w UAE Team Emirates zostali również nagrodzeni Diego Ulissi, Brandon McNulty oraz Mikkel Bjerg.

Kluczowy pomocnik lidera

"Majka dołączył do składu w 2021 roku i był kluczowym zawodnikiem w kontekście zwycięstwa w tamtej edycji Tour de France" - napisano w komunikacie ekipy z Emiratów. Pogacar obronił wówczas tytuł w Wielkiej Pętli, triumfując z ogromną przewagą w klasyfikacji generalnej.

"Polski weteran zasmakował również osobistych sukcesów, sięgając po etapowe zwycięstwa na Vuelta Espana i Tour of Slovenia" - dodano w oświadczeniu, przypominając jego osiągnięcia w koszulce UAE Team Emirates.

Blisko 33-letni kolarz pochodzący z Zegartowic niedawno robił, co w jego mocy, by pomóc Pogacarowi w odniesieniu trzeciego z rzędu triumfu w Tour de France. Dawał z siebie wszystko na długich, wyczerpujących podjazdach, ale niestety z wyścigu wykluczyła go pechowa kontuzja odniesiona na 16. etapie. Polak doznał urazu uda, gdy w jego rowerze zerwał się łańcuch.

Oglądasz Wideo: Eurosport Niebezpieczna usterka w rowerze Majki na 16. etapie Tour de France

Rywalizacji z różnych przyczyn nie zdołało ukończyć również kilku innych zawodników wspierających Słoweńca i ten ostatecznie musiał zadowolić się drugim miejscem w tegorocznej Wielkiej Pętli za Duńczykiem Jonasem Vingegaardem (Jumbo–Visma).