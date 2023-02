Bandyci surowo ukarani za napad na Cavendisha i jego rodzinę

Oto co miał do powiedzenia zwycięzca trzeciego etapu Giro 2022.

Zobacz, co powiedział Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) po wygraniu wyścigu jednodniowego Mediolan-Turyn. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) wyrównał rekord 34 wygranych etapów Tour de France, należący od 46 lat do legendarnego Eddy'ego Merckxa.

Mark Cavendish wygrał 13. etap Tour de France. Brytyjski kolarz wyrównał tym samym należący od 46 lat do Eddy'ego Merckxa rekord 34 wygranych etapów w Tour de France.

Bandyci pod koniec listopada 2021 roku włamali się w kominiarkach do domu sportowca w Essex. Sterroryzowali nożem Cavendisha i jego żonę, a następnie zrabowali wiele przedmiotów, w tym dwa zegarki o łącznej wartości blisko 800 tys. euro oraz dwa telefony. Wstrząsające zeznania Cavendisha. "Wyciągnął nóż i przyłożył mi go do twarzy" W listopadzie... czytaj dalej »

"Bezwzględne przestępstwo"

Dziennik "The Mirror" donosi, że sędzia David Turner orzekł, iż było to „zaplanowane, ukierunkowane, zaaranżowane, bezwzględne przestępstwo wymierzone w znanego na całym świecie sportowca i jego żonę”.

37-letni Cavendish jest zawodnikiem startującym na szosie i torze, a niedawno podpisał umowę z zawodową grupą Astana Qazaqstan. Brytyjczyk to trzykrotny mistrz świata w madisonie, w wyścigu elity ze startu wspólnego, a także srebrny medalista omnium igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.

W najbardziej prestiżowym kolarskim wyścigu Tour de France wygrał łącznie 34 etapy i wspólnie z legendarnym Belgiem Eddym Merckxem jest liderem zestawienia wszech czasów. W tym roku zamierza poprawić ten wynik.