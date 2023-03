Pierwszy z największych wyścigów w sezonie. Kwiatkowski ponownie spróbuje sięgnąć gwiazd

Do nietypowej sytuacji doszło podczas startu zespołu AG2R do 2. etapu UAE Tour. Jeden z wolontariuszy nie zdołał utrzymać kolarza. Zobacz tę sytuację. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Trasa Paryż-Roubaix będzie czysta jak nigdy. Zadba o to specjalna ekipa Stado około 40... czytaj dalej » Z pozoru ten wyścig niczym nie różni się od innych. Na trasie nie ma szczególnie wymagających podjazdów, zdradliwych bruków czy pokonywanych w błocie lub pyle odcinków szutru. I podobnie jak w innych wyścigach, prawie wszystko rozstrzyga się tu na ostatnich kilometrach: na niepozornym podjeździe w Poggio, na krętym zjeździe ze wzniesienia lub na szerokiej Via Roma w San Remo, gdzie zlokalizowana jest meta.

Najdłuższy wyścig w sezonie

Ale zanim peleton do niej dojedzie, musi przemierzyć 294 kilometry. Właściwie ponad 300, jeśli uwzględnić odcinek pokonywany po tzw. starcie honorowym. I to właśnie długość wyścigu i tempo, w jakim jest rozgrywany jeszcze przed dojazdem do tych decydujących fragmentów, czyni Mediolan - San Remo tak wyjątkowym i lokuje go na początku listy tzw. kolarskich monumentów.

Rywalizacja jest tu tak intensywna, że wyścig nazywany jest często "wiosennymi mistrzostwami świata". I to określenie również w dużym stopniu oddaje charakter imprezy.

Polscy kibice szczególnie silnie wspomnienia mają z edycją wyścigu w 2017 roku. Po trofeum sięgnął wówczas Kwiatkowski. Był to jeden z największych sukcesów w karierze mistrza świata z 2014 roku, po który w dodatku sięgnął w niezapomnianym stylu.

Finisz, w którym obok Polaka uczestniczyli Słowak Peter Sagan i Francuz Julian Alaphilippe uznawany jest przez wielu ekspertów i fanów kolarstwa za jeden z najpiękniejszych w historii dyscypliny.

Michał Kwiatkowski pierwszym Polakiem z wygranym monumentem - Mediolan - San Remo 2017

Największe nazwiska na starcie

Ale w ostatnich latach San Remo było świadkiem wielu pasjonujących rozgrywek. Przed rokiem w wyścigu triumfował Słoweniec Matej Mohoricz (Bahrain - Victorious), który przewagę nad goniącą go grupą zyskał na zjeździe z osławionego Poggio. Miała mu w tym pomóc niewielka modyfikacja roweru, znana wcześniej głównie z wyścigów kolarzy górskich.

Mohoricz korzystał z mechanizmu pozwalającego na zmianę wysokości siodełka, co świetnie zjeżdżającemu kolarzowi dało dodatkową przewagę. Z podobnej modyfikacji, dozwolonej przez przepisy dyscypliny, zamierza skorzystać również w sobotę.

Matej Mohoricz wygrał wyścig Mediolan-San Remo

Na starcie, oprócz obrońcy trofeum, Kwiatkowskiego, Sagana i Alaphilippe, pojawi się cała czołówka specjalistów od rywalizacji w wyścigach jednodniowych: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Mads Pedersen (Trek-Segafredo) i Słoweniec Tadej Pogaczar (UAE Team Emirates), który w dorobku ma już trzy wygrane w monumentach: Liege-Bastogne-Liege i dwukrotnie w kończącym sezon wyścigu Il Lombardia.

Start wyścigu Mediolan - San Remo zaplanowano na godzinę 10:10.

Start wyścigu Mediolan - San Remo zaplanowano na godzinę 10:10.