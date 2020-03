"Rozum wygrał z emocjami". Polski zespół wycofał się ze znanego włoskiego wyścigu

Na trasie 14. edycji Strade-Bianche kolarze i kolarki rywalizować mają w sobotę 7 marca. Odbywający się w Toskanii wyścig stanowi ważny punkt we włoskim i europejskim kalendarzu kolarskim, otwiera bowiem wiosenne wyścigi jednodniowe. Już teraz jednak wiadomo, że wiele zespołów nie weźmie w nim udziału.

"Zbyt duże ryzyko"

- Ostatnie wydarzenia, w tym negatywne rady dotyczące podróży do północnych Włoch, sprawiły, że postanowiliśmy wycofać się ze Strade Bianche. Ryzyko jest po prostu zbyt duże. Podejmujemy tę decyzję z mieszanymi uczuciami, ponieważ naprawdę nie mogliśmy się doczekać tego pięknego i dobrze zorganizowanego wyścigu. Rozum wygrał jednak z emocjami. Zdrowie i bezpieczeństwo ma zawsze najwyższy priorytet - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę, kierownik zespołu CCC Liv Eric van den Boom.



.@CCCLivTeam withdraws from the @StradeBianche.



An update on our website.



https://t.co/xJDHbZkWh3#StradeBianchepic.twitter.com/V3yrv6Lrg4 — CCC-Liv Team (@CCCLivTeam) March 4, 2020

Tego samego dnia ze ścigania się po "białych drogach" we Włoszech zrezygnowała męska ekipa Jumbo-Visma. - Wiemy, że każda drużyna, która przyjedzie do Włoch, prawdopodobnie nie będzie mogła ścigać się potem w żadnym innym kraju. Wolimy skoncentrować się na uratowaniu dużej części sezonu, kosztem kilku wyścigów - podkreślił dyrektor generalny drużyny, Richard Plugge.



Team Jumbo-Visma decide not to participate in Italy this weekend



@RichardPlugge: “Together with the management of our team, I am constantly considering and acting in the interest of the health and working conditions of our riders and staff members" — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 4, 2020

Jeszcze dalej poszła grupa Mitchelton-Scott, która wycofała zarówno męską, jak i kobiecą drużynę ze wszystkich imprez kolarskich aż do 22 marca. Oprócz Strade Bianche, w tym okresie odbędą się m.in. wyścigi Tirreno-Adriatico i Mediolan - San Remo.



STATEMENT: Mitchelton-SCOTT position regarding COVID-19.



Following extensive discussions, we have made the decision to withdraw our teams from the next period of racing, regardless of the individual Government Regulations in place.



More details https://t.co/nV8lbx0eG4 — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) March 4, 2020

Transmisja z kobiecego wyścigu Strade Bianche w sobotę w Eurosporcie 2 od 12:25. Transmisja z wyścigu z udziałem mężczyzn od 13:50 również w Eurosporcie 2. Wyścig można także śledzić w Eurosport Playerze.

Ponad 2500 zarażonych

We Włoszech, gdzie sytuacja związana z koronowirusem jest bardzo trudna, odwołano już liczne wydarzenia sportowe. Z ostatnich statystyk wynika, że w Italii zmarło z powodu epidemii ponad 100 osób, a zarażonych jest ponad 2500.



Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ponad 90 tysięcy przypadków zakażenia i ponad 3000 zgonów spowodowanych wirusem. Odwołano już liczne imprezy na całym świecie. Epidemia powoduje także problemy z przemieszczaniem się po świecie, wiele lotów jest odwoływanych.

