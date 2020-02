Holender najszybszy po emocjonującym finiszu w Dubaju

Cały sezon kolarstwa w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Majka zaskoczył w końcówce. "Zrobimy wszystko, by wywalczyć podium" Finiszując jako... czytaj dalej » 173 km mieli do pokonania kolarze na 4. etapie wyścigu UAE Tour. Krążący w okolicach Dubaju peleton przemierzał płaską trasę, czekając na rozstrzygającą o losach etapu walkę sprinterów.

Pozorny spokój w peletonie

Przez większość etapu stawkę prowadziło dwóch uciekinierów: walczący o koszulkę lidera klasyfikacji lotnych finiszów Serb Veljko Stojnić (Vini Zabu - KTM) i Australijczyk Will Clarke (Trek-Segafredo). Mimo z pozoru łatwej drogi i niezbyt szybkiego tempa jazdy w peletonie doszło do kilku niegroźnych wypadków.

W jednym z nich ucierpiał zwycięzca 2. etapu i wcześniejszy lider wyścigu Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Leżał również Gaviria, który przymierzał się w środę do walki o etapowe zwycięstwo.

Oglądaj Wideo: Eurosport Upadek w środku peletonu na 4. etapie UAE Tour

Po ostatnim lotnym finiszu z jazdy w ucieczce zrezygnował Stojnić, a pozostający na prowadzeniu Clarke zaczął ponownie systematycznie zwiększać przewagę. Jednak samotny kolarz miał na wietrznym etapie niewielkie szanse w walce z rozpędzonym peletonem. 7 km przed metą akcja Australijczyka została zakończona, a przygotowania do walki na ostatniej prostej rozpoczęły grupy sprinterów.

Groenewegen nie pozostawił złudzeń rywalom

Adam Yates zdobył Dżabal Hafit. Świetny etap Rafała Majki Pierwszy w... czytaj dalej » Najszybszy na końcu 500-metrowego finiszu okazał się Groenewegen, który wypracował sobie za ostatnim zakrętem doskonałą pozycję i utrzymał ją do linii mety. Tuż za nim wjechał Gaviria, a zaraz potem zwycięzca 1. etapu Ackermann.

Jakub Mareczko z CCC Team finiszował w środę na 7. pozycji.

Faworyci wyścigu dojechali na metę w Dubaju z tym samym czasem, co zwycięzca, więc w klasyfikacji generalnej nie doszło do zmian. Liderem wyścigu pozostał Yates, który o 1:07 wyprzedza Tadeja Pogacara (UAE Team Emirates) i o 1:35 Aleksieja Łucenkę (Astana). David Gaudu (Groupama-FDJ) i Majka zajmują odpowiednio 4. i 5. miejsce - obaj z realnymi szansami na podium i taką samą stratą 1:40 do lidera.

Czwartkowy etap UAE Tour zakończy się drugą w tym wyścigu wspinaczką pod Dżabal Hafit, a jego rozstrzygnięcia będą decydujące dla klasyfikacji generalnej imprezy.

Siedmioetapowy wyścig najwyższej kategorii World Tour zakończy się w sobotę.

Relacja z 5. etapu UAE Tour w czwartek o godz. 11.45 w Eurosporcie 1 i w Eurosport Playerze.



Wyniki 4. etapu, Dubaj - Dubaj (173 km):

1. Dylan Groenewegen (Holandia/Jumbo Visma) 4:16:13

2. Fernando Gaviria (Kolumbia/UAE Team)

3. Pascal Ackermann (Niemcy/BORA-hansgrohe)

4. Sam Bennett (Irlandia/Deceuninck - Quick-Step)

5. Caleb Ewan (Australia/Lotto - Soudal)

6. Kaden Groves (Australia/Mitchelton - Scott)

7. Jakub Mareczko (Włochy/CCC) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 16:46.15

2. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 1.07 straty

3. Aleksiej Łucenko (Kazachstan/Astana) 1.35

4. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 1.40

5. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

6. Jesus Herrada (Hiszpania/Cofidis) 2.05