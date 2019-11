Froome przeszedł kolejną operację. "Czuję się podle, ale wyszło perfekcyjnie"

Grupa Majki straciła świetnego sprintera. "Godzenie celów stawało się coraz trudniejsze" Nic już nie stoi... czytaj dalej » Płytka i śruby znalazły się w ciele czterokrotnego zwycięzcy Tour de France pięć miesięcy temu, tuż po wypadku podczas Criterium du Dauphine, w którym doznał złamania biodra, łokcia, kości udowej, mostka i kręgów.

Udana operacja

Rehabilitacja przebiegała pomyślnie i w piątek, zgodnie z wcześniejszym planem, lekarze uniwersyteckiego szpitala w Saint-Etienne mogli usunąć elementy spajające kości w jego ciele.

Nie pozbyto się jednak wszystkiego. Froome do końca życia funkcjonować będzie z metalowym prętem w dolnej części kości udowej.

"Czuję się podle, ale wszystko poszło perfekcyjnie" – napisał na Twitterze kolarz.



Less some hardware from my hip & elbow Feeling groggy but all went perfectly #roadtoTDF2020#roadtotokyo2020pic.twitter.com/itpxtLAF83 — Chris Froome (@chrisfroome) November 8, 2019

Brytyjczyk już zdążył powrócić do jazdy na rowerze. Pod koniec października, podczas pokazowego Saitama Criterium, zdołał pokonać nawet 3-km odcinek. Narzekał wówczas jednak na usuniętą w piątek metalową płytkę, która przeszkadzała mu w jeździe i chodzeniu.

- Rehabilitacja i powrót do zdrowia przebiegają bardzo dobrze, lepiej niż myślałem. Wciąż jednak długa droga przede mną - powiedział w Saitamie Eurosportowi Froome.

- Najpierw muszę dojść do pełni zdrowia i formy. Potem pomyślę o celach na 2020 rok. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to chcę wrócić na Tour de France i tydzień później na igrzyska olimpijskie. To moje główne plany – poinformował Brytyjczyk.