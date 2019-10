Tak brzmi Formuła E. "Pierwsza osoba, która nawiąże do odkurzaczy, zostanie zablokowana"

12.07 | Pędzą przez środek miasta, nie płacą mandatów i nie zużywają paliwa. Do tego wszystko dzieje się w ciszy, bo to bolidy na prąd. Formuła E wjeżdża do Nowego Jorku. W weekend odbywa się tam finał sezonu wyścigów elektrycznych pojazdów.

To co najlepsze w sezonie 2018/2019 Formuły E! Wszystkie wyścigi na żywo na antenach Eurosportu.

Zdaniem konserwatywnych fanów czterech kółek dźwięki Formuły E nie przystoją sportom motorowym. Kwestia przyzwyczajenia. Odgłosy silników w samochodach ABB FIA Formula E Championship faktycznie mają się nijak do tego, co znamy na przykład z Formuły 1, do której ekologiczna klasa siłą rzeczy porównywana jest najczęściej.

Silniki samochodów w Formule E są o jedną czwartą cichsze - generują do 80 dB hałasu - a przede wszystkim zupełnie inaczej brzmią. Przyzwyczajeni do tradycyjnych dźwięków miłośnicy motoryzacji przy pierwszym spotkaniu z Formułą E mogą się mocno zdziwić, ale przecież to zupełnie różne samochody.

Czerwona gwiazdka dla Nikiego Laudy również w Formule E Po śmierci... czytaj dalej » W F1 wykorzystuje się turbodoładowane silniki V6 o pojemności 1,6 litra i mocy do 750 KM. Jednostka napędowa samochodu w FE generuje moc maksymalną 250 KM. Przede wszystkim jednak jest to silnik elektryczny.

Udział samochodów elektrycznych w Polsce systematycznie rośnie, ale w dalszym ciągu jest marginalny. W USA, kraju Tesli, w drugiej połowie 2018 roku samochody elektryczne stanowiły 1,8 procent nowo zarejestrowanych pojazdów. Społeczeństwo dopiero poznaje i bardzo powoli przekonuje się do elektrycznych samochodów i tak też jest z FE.

Star Trek, a może Jetsonowie?

Od porównań do odkurzaczy Formuła E prędko więc nie ucieknie. Ale jest ich więcej. Inni słyszą w Formule E odgłosy znanego ze "Star Treka" statku kosmicznego Enterprise, kolejni dźwięki z serialu animowanego "Jetsonowie".

Kiedy Formuła E przygotowała wideo z dźwiękami wszystkich samochodów, które pojadą w sezonie 2019/20, reakcja części kibiców była więc łatwa do przewidzenia. FE uprzedziła fakty i od razu zapowiedziała w żartach: "Pierwsza osoba, która nawiąże do odkurzaczy, zostanie zablokowana".

Choć wszystkie samochody w Formule E są praktycznie identyczne, co między innymi pozwala uniknąć w tej serii znanego z F1 wyścigu zbrojeń, odgłosy trochę się różnią. "Który zespół brzmi najlepiej?" - dopytuje Formuła E na Twitterze.

SOUND ON! The new sound of Formula E for the 2019/20 season - which team has your favourite? #FETestingpic.twitter.com/Q4getgNOOe — ABB Formula E (@FIAFormulaE) October 16, 2019

W piątek na torze w Walencji zakończyły się trzydniowe testy generalne. Pierwsze wyścigi szóstego w historii sezonu 2019/20, Ad Diriyah ePrix, 22 i 23 listopada w Arabii Saudyjskiej.

Cały sezon Formuły E na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze