Kubica po treningach we Francji: bez wpadek, ale i bez rewelacji

PIĄTKOWE TRENINGI PRZED GRAND PRIX FRANCJI- RELACJA

Bolidy Williamsa zawodzą, nie ma mowy o tym, by Polak i jego partner z zespołu Brytyjczyk George Russell zdobyli choćby punkt. Po siedmiu startach sezonu 2019 zamykają stawkę.



Po treningach w Le Castellet nic nie zapowiada zmiany.

Claire Williams: nie faworyzujemy żadnego z kierowców

Formuła 1. Hamilton i Mercedes pędzą po mistrzostwo. Sytuacja w mistrzostwach świata Lewis Hamilton... czytaj dalej » W sesji pierwszej Kubica czas miał lepszy tylko od Romaina Grosjeana (Haas), ale Francuz zmagał się z problemami technicznymi maszyny. Do zwycięskiego w tym treningu Lewisa Hamiltona (Mercedes) Polak stracił aż 4,434 s. Co gorsze, na 18. miejscu sklasyfikowano Nicholasa Latifiego, trzeciego i rezerwowego kierowcę w Williamsie.



Po południu najszybciej jeździł kolega Hamiltona z Mercedesa Valtteri Bottas. Russell był 19., Kubica 20. Strata do lidera sesji tym razem wyniosła 4,258 s.



- Bez wpadek, ale i bez rewelacji - ocenił pracę swoją i zespołu Kubica, pytany o treningi przez Eleven Sports.



Szefowa Williamsa Claire Williams - też w rozmowie z Eleven Sports - tłumaczyła, że nie ma tematu faworyzowania któregoś z kierowców zespołu. - Po co mielibyśmy to robić? Mogę zapewnić, że tego nie robimy - oświadczyła.

W sobotę o 12.00 odbędzie się trzeci trening. O 15.00 kwalifikacje, wyścig w niedzielę o 15.10. Relacje w eurosport.pl.



FP1 at Paul Ricard = DONE



And it's @LewisHamilton who topped the time sheets #F1#FrenchGPpic.twitter.com/mUkdLjqI1W — Formula 1 (@F1) 21 czerwca 2019