Mercedes dominuje we Francji. Kubica walczy głównie z kolegą

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

12:14 Hamilton wyraźnie przyspieszył - 1:32.738. Mistrzowi świata depcze o piętach Bottas (+0.069).

12:09 Na czele zawodnicy Mercedesa. Pierwszy jest Hamilton z czasem 1:33.272, drugi Bottas ze stratą 0.099 s.

12:05

25 MINUTES TO GO IN FP1



1 HAM

2 BOT

3 VER

4 GAS

5 NOR

6 RIC

7 SAI

8 PER#F1#FrenchGPpic.twitter.com/k0v120PvMu — Formula 1 (@F1) 21 czerwca 2019

12:04 Kubica i Latifi zamienili się miejscami. Polak jest teraz 19., a Kanadyjczyk 18. Kierowców Williamsa dzieli 0.025 s.

12:01 Kubica przesunął się na 17. pozycję. O 0.014 s wyprzedza kolejnego w zestawieniu Latifiego.

11:58 1:34.271 wykręcił reprezentant gospodarzy Pierre Gasly. Kierowca Red Bulla wskoczył na pierwszą pozycję.

11:52

"Mum... when I grow up, I want to be a helicopter pilot. So I can fly over F1 circuits like Paul Ricard" #F1#FrenchGPpic.twitter.com/CU7b04zoHg — Formula 1 (@F1) 21 czerwca 2019

11:45 Kubica wrócił do garażu.

11:45

...and #RK88 heads back in. Now back into the garage for a quick chat before his next run. #FrenchGPpic.twitter.com/EDyuWcseFM — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 21 czerwca 2019

11:40

FASTEST SECTORS



Bottas

Vettel

Gasly



Mercedes

Ferrari

Red Bull #F1#FrenchGPpic.twitter.com/HWsTVMfyoq — Formula 1 (@F1) 21 czerwca 2019

11:39 Mercedes wchodzi do gry. Nowym liderem został Valtteri Bottas - 1:34.500, trzeci rezultat należy do Lewisa Hamiltona (+0.364). Rozdziela ich Max Verstappen z Red Bulla (+0.095).

11:30

LEADERS: 30 MINS INTO FP1



1 Norris 1:35.623

2 Verstappen 1:35.642

3 Sainz 1:35.752#F1#FrenchGPpic.twitter.com/vYaWGrr5Y7 — Formula 1 (@F1) 21 czerwca 2019

11:29 Kubica obecnie zajmuje 19. miejsce, a 18. Latifi. Rezerwowy kierowca Williamsa jest szybszy o 0.016 s.

11:24 Kubicy zmierzono czas okrążenia. Do prowadzącego Sainza (1:35.752) Polak stracił 5.451 s.

11:22 Incydent z udziałem Daniiła Kwiata z Toro Rosso, który na moment wylądował poza torem.

11:21

Both cars head out and we get our session underway #FrenchGPpic.twitter.com/aWMOQUgoUt — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 21 czerwca 2019

11:20 Kubica i Latifi wyjechali na tor.

11:12

Early days in FP1, but @Charles_Leclerc is on top of the time sheets



He posts a 1:35.822 as he stretches the SF90's legs #F1#FrenchGPpic.twitter.com/xv4TfD0rl6 — Formula 1 (@F1) 21 czerwca 2019

11:12 Charles Leclerc podkręcił nieco tempo - 1:35.822. Reprezentant Monako objął prowadzenie, ale później zgłosił problem z prawą oponą.

11:07 Do tej pory trzech kierowców ze zmierzonym czasem okrążenia. Liderem jest Carlos Sainz (McLaren) - 1:35.909. Za jego plecami zawodnicy Ferrari Charles Leclerc (+1.025) i Sebastian Vettel (+2.944).

11:00

GREEN LIGHT: We're off and running on race weekend at the #FrenchGP



Follow the action with live timing and commentary at https://t.co/LpbrMcOApM#F1pic.twitter.com/1rYJLCuSGy — Formula 1 (@F1) 21 czerwca 2019

11:00 Zielone światło! Kierowcy spędzą na torze 90 minut. Jako pierwszy wyjechał Romain Grosjean z Haasa.

10:58 W pierwszej sesji treningowej za kierownicą Williamsa - obok Kubicy - zasiądzie Nicholas Latifi, rezerwowy brytyjskiej ekipy. Wolne ma zaś George Russell.

10:55

15 MINUTES TO FP1



Being in the south of France is pretty sweet



A gorgeous day here at Circuit Paul Ricard, just outside Marseille #F1#FrenchGPpic.twitter.com/mEMddyrqIt — Formula 1 (@F1) 21 czerwca 2019

10:52 - Wszyscy chcieliby widzieć nasze bolidy i mnie dużo wyżej. Nie jest powiedziane, że tak nie będzie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość - wyznał ostatnio Robert Kubica, który pojawił się w Warszawie i wziął udział w wydarzeniu organizowanym przez jednego ze swoich sponsorów.

10:47 Źródło: PAP Formuła 1: Grand Prix Francji 2019