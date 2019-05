Kliczko dostał świetną ofertę. "Wszyscy chcielibyśmy, żeby wrócił"

Pojedynek Kliczki z Joshuą to bez wątpienia jedna z najlepszych konfrontacji pięściarskich XXI wieku. Choć Ukrainiec przegrał przez techniczny nokaut w 11. rundzie i nie zdołał zdobyć pasów mistrzowskich trzech federacji (IBF, WBA, IBO), to zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Nieco później ogłosił zakończenie kariery. Jednak jego powrót na ring nadal jest możliwy.

Źródło: Getty Images Walka Kliczki z Joshuą była świetnym widowiskiem

Wielka kasa

- Myślę, że przygląda się tej ofercie. Na ten moment jeszcze nic się nie wydarzyło. Przedstawiciele DAZN kontaktowali się z nim. Wszyscy chcielibyśmy, żeby wrócił, uwielbiam Kliczkę. Myślę, że jest wspaniały, ale zobaczymy – powiedział IFL TV Eddie Hearn, który pełni rolę promotora dla platformy DAZN i zajmuje się m.in. karierą Joshuy.

Powrót Władimira Kliczki jest możliwy. "Nigdy nie mów nigdy" Władimir Kliczko,... czytaj dalej » Tymczasem dziennik "The Sun" zdradził, jak duże pieniądze może dostać Kliczko za powrót. Ponoć DAZN oferuje mu aż 76 milionów funtów za kilka pojedynków, plus procent ze sprzedaży każdej walki. Tak znakomite warunki mogą skusić 43-letniego Ukraińca do ponownego założenia rękawic.

Złoty medalista olimpijski z Atlanty w swojej karierze stoczył 69 pojedynków, z czego 64 wygrał (53 KO), a pięć przegrał. Od lipca 2011 r. do listopada 2015 był posiadaczem tytułów federacji WBA, IBF, WBO i IBO. Pasy stracił w przegranym na punkty pojedynku z Tysonem Furym. W kolejnej walce przegrał z Joshuą.

Obsesja na punkcie mistrzostwa

W ostatnich tygodniach Kliczko sam dał do zrozumienia, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w ringu. Na swoim Twitterze zamieścił wpis sugerujący powrót.

"Choć 29 kwietnia 2017 roku nie zdobyłem żadnego tytułu, dla mnie był to jeden z moich najlepszych dni w długiej karierze bokserskiej (jak do tej pory). Dziękuję ci Anthony Joshua za to, że byłeś idealnym przeciwnikiem i zarazem za bycie częścią mojej obsesji, by ponownie zostać mistrzem!" – napisał Ukrainiec.