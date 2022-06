Wielki sukces Polaków na mistrzostwach świata w muay thai. "Jesteśmy zauroczeni tym sportem"

Trzy złote i dwa brązowe - to dorobek medalowy Biało-Czerwonych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oprócz Kierczyńskiej, na najwyższym stopniu podium stanęli także Łukasz Radosz i Jakub Rajewski. Trzecie miejsce przypadło Gabrieli Kuzawińskiej i Oskarowi Siegertowi. To najlepszy do tej pory wynik w historii polskich startów na mistrzostwach świata w tej dyscyplinie.

- Duże szczęście, zrealizowany cel. Mnóstwo emocji, ponieważ kosztowało mnie to dużo ciężkiej pracy, dużo zmęczenia. Po finale to wszystko zeszło - opowiedziała w studiu TVN24 Kierczyńska.



"Na ringu chcą wydrapać sobie oczy, po walce jest ogromny szacunek"

Głogowianka stoczyła kilka ciężkich walk, sięgając po historyczny sukces. - Jechałam na te mistrzostwa z zamiarem zdobycia złota, natomiast wiedziałam, że będzie bardzo ciężko. Niepokój i stres mi towarzyszyły. Skupiona byłam na celu, krok po kroku, walka po walce - przyznała.

W studiu "Wstajesz i Weekend" obecna była też brązowa medalistka z Abu Zabi. - Trzeba być bardzo zdeterminowanym i skupionym na celu, bo wiadomo, że wkładamy w to wszyscy bardzo dużo pracy i trenujemy czasami dwa, trzy razy dziennie. Jesteśmy zauroczeni tym sportem i to nam pomaga codziennie iść na trening - tłumaczyła fascynację do muay thai Kuzawińska.



Co ją najbardziej przyciągnęło do tego sportu? - Łokcie i klincz. Możliwość uderzenia łokciami i praca w klinczu - tym się różni ten sport od klasycznego kickboxingu. To jest fajne - stwierdziła.

- Trzeba w to włożyć dużo pracy i pieniędzy, bo to wszystko kosztuje. Jacyś sponsorzy są, ale potrzeba też dużo swoich pieniędzy. Dieta, regeneracja odpowiednia, dużo treningów, wyjazdów - to są koszta. Wyjazd na mistrzostwa świata pokrywa ministerstwo, ale to też są ograniczone środki dla ograniczonej liczby osób - dodała Kierczyńska.

O tajniki boksu tajskiego, uznawanego za jeden z najbardziej brutalnych sportów walki, został zapytany trener polskiej kadry Maciej Domińczak.

- Myślę, że muay thai ma wielowiekową tradycję. Zasady, którymi się kieruje - szacunek, honor, fair play - to wszystko przyciąga do siebie, poza tym cała otoczka, taniec przed walką, to wszystko składa się w całość. Każdy zawodnik darzy się wzajemnym szacunkiem, walka jest walką, w środku ringu dziewczyny i chłopaki chcą wydrapać sobie oczy, natomiast po walce jest ogromny szacunek - podkreślił.

- Pracy jest ogrom, ale wyniki cieszą potem dwa razy bardziej - dodał.

Muay thai na igrzyskach? "Jesteśmy na ostatniej prostej"

Sport ten polecił wszystkim, twierdząc, że "nie każdy musi trenować muay thai, żeby być zawodnikiem". - Bardzo poprawia sylwetkę, można naprawdę stracić sporo masy tłuszczowej, nabrać mięśniową. Jako sport dla ludzi jest bardzo ciekawą alternatywą dla siłowni, idzie się naprawdę mocno spocić - tłumaczył.

Popularność boksu tajskiego jest coraz większa. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce znajdzie się w programie igrzysk olimpijskich.

- Już za miesiąc lecimy na olimpiadę sportów nieolimpijskich do Stanów Zjednoczonych, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości muay thai wejdzie na igrzyska, jesteśmy już na ostatniej prostej do tego, a wtedy myślę, że będziemy spotykać się u pani w studiu dość często - zakończył trener.