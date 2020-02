Obóz Wildera wyprzedził sędziego. "Sam byłem blisko zakończenia walki"

21.02 | "Skoro mamy takie walki, to znaczy, że boks żyje i ma się świetnie" - podkreślił promotor Bob Arum przed pojedynkiem o pas mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC między Amerykaninem Deontayem Wilderem i Brytyjczykiem Tysonem Furym, do którego dojdzie w sobotę w Las Vegas.

Wilder tłumaczy porażkę z Furym zbyt ciężkim strojem, w którym wyszedł na ring Deontay Wilder... czytaj dalej » W zeszłą sobotę w Las Vegas Wilder leżał na deskach w trzeciej i piątej rundzie. Brytyjczyk kompletnie go zdominował, co przed samym pojedynkiem wydawało się dość mało prawdopodobne.

Amerykanin, pseudonim "Bronze Bomber", przyjmował cios za ciosem, miał ogromne kłopoty w klinczu, a po pierwszym liczeniu i potężnym sierpowym w okolice ucha, nie zdołał już dojść do siebie.

Ostatecznie w siódmym starciu członkowie sztabu Wildera rzucili na ring ręcznik. Tym samym sędzia Bayless przerwał walkę, a Fury odebrał rywalowi pas federacji WBC.

Arbiter wyznał, że gdyby nie reakcja narożnika Amerykanina, to lada moment sam zakończyłby pojedynek.

"Pierwsze słowa: dlaczego to zrobiłeś?"

- Moim zdaniem to była dobra decyzja, bo w czasie przerwy między rundami podszedłem do Deontaya, popatrzyłem mu w twarz i powiedziałem to, co sędziowie w takiej sytuacji zawsze mówią zawodnikowi: zacznij coś robić - ujawnił Bayless w rozmowie z platformą streamingową SiriusXM.

- Pięściarze wiedzą, że jeśli wrócą do walki i nic nie zrobią, mogę zostać zmuszony do wykonania mojej roboty i przerwania pojedynku - dodał.

Czujność mistrza świata. Nie przyjął butelki z wodą od własnego trenera Wyjątkową... czytaj dalej » - Deontay to wojownik, ale kiedy zauważyłem ręcznik w ringu i przerwałem walkę, jego pierwsze słowa brzmiały: dlaczego to zrobiłeś? Później wytłumaczyłem mu, że to decyzja jego narożnika, ale sam też byłem bardzo blisko zakończenia walki - podkreślił 69-letni sędzia.

Będzie trzecia walka Fury - Wilder

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że dojdzie do trzeciego pojedynku między Furym i Wilderem. Pierwszy, w grudniu 2018, zakończył się remisem. Teraz bezdyskusyjnie zwyciężył Brytyjczyk, ale w kontrakcie znalazła się klauzula zezwalająca pokonanemu na rewanż, jeśli wyrazi taką chęć w ciągu 30 dni od ostatniej walki.

Amerykanin już zapowiedział, że ponownie zamierza wyjść do ringu z "Królem Cyganów". - Wykorzystam zapis w kontrakcie - oświadczył.