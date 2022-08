Poruszający list przed walką herosów Usyk - Joshua

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Usyk w kozackim kontuszu. Przed walką o tytuł odśpiewał patriotyczną pieśń Sobotnia walka... czytaj dalej » Dziennik "The Guardian" ujawnia, że list został wysłany przez Yassera Al-Khayata, którego brat Mustafa został zabity w największej masowej egzekucji w historii Arabii Saudyjskiej. Łącznie zginęło w niej 81 mężczyzn, którzy wcześniej wzięli udział w prodemokratycznych demonstracjach.

"Arabia Saudyjska straciła go w tajemnicy, nie dostaliśmy żadnej wiadomości. Nie mieliśmy okazji się pożegnać, a jego ciało nie zostało odesłane rodzinie w celu należytego pochówku. Nasze społeczeństwo jest pogrążone w żałobie, a ludzie żyją w strachu" – brzmi fragment listu.

Temat łamania praw człowieka w Arabii Saudyjskiej powrócił z dużą mocą w ubiegłym tygodniu, kiedy studiująca na uniwersytecie medycznym w Leeds Salma Al-Shehab została skazana na 34 lata więzienia. W 2021 roku, gdy podczas wakacji wróciła do ojczyzny, zatrzymano ją za wspieranie w mediach społecznościowych aktywistek walczących o prawa kobiet.

"Możesz zostać mistrzem ludzi" jak Muhammad Ali

"Lewis Hamitlon pokazał, że sportowcy mogą nie tylko rywalizować w Arabii Saudyjskiej, ale również wyrażać solidarność z ludźmi. Ci, którzy rządzą krajem wykorzystują wydarzenia jak twoja walka bokserska, by odwrócić uwagę od oprawców. Jeśli pojedynek odbędzie się i nie zostanie podniesiona kwestia łamania praw człowieka, to dla rządzących Arabią Saudyjską będzie to jasna wiadomość, że mogą zabijać i nie ponosić konsekwencji" – czytamy w dalszej części list.

Dalej Al-Khayat przywołuje słynną walkę z 1974 r. "Rumble in the Jungle", w której Muhammad Ali pokonał w Zairze George'a Foremana, uprzednio solidaryzując się z miejscową ludnością. "Możesz zostać mistrzem ludzi z Arabii Saudyjskiej, zwracając uwagę na ich cierpienie i wzywając reżim, by respektował ich prawa" - zwrócił się do Brytyjczyka.

Rzecznik Joshuy odniósł się do powyższej sprawy na łamach dziennika "Guardian". "Anthony bardzo poważnie bierze na siebie odpowiedzialność związaną z byciem sporowcem światowego formatu i nie toleruje żadnych form łamania praw człowieka. On i jego otoczenie jest wdzięczne za zwrócenie uwagi na tę szczególną sytuację i podejmie dalsze kroki, by bliżej przyjrzeć się sprawie po swojej sobotniej walce" – przekazano.

Ważenie za nimi

W piątek odbyło się ważenie przed hitową walką w Dżeddzie. Ukrainiec Usyk (19-0, 13 KO), który broni pasów IBF, WBA, WBO i IBO w wadze ciężkiej, ubrany w strój kozaka, z charakterystycznym kucykiem, wniósł na wagę 100,5 kg, a więc nieznacznie więcej niż przed ich pierwszą walką we wrześniu 2021 r.

Z kolei Joshua (24-2, 22 KO) był cięższy w stosunku do poprzedniego pojedynku o ponad dwa kg – 110,9 kg.

Faworytem walki jest Usyk, który wygrał pierwsze starcie na punkty i odebrał tytuły Brytyjczykowi.