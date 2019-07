Z ringu na stół. Bokser nie chciał poddać walki, zabrała go karetka

W piątek w MGM National Harbor niepokonany na zawodowych ringach Dadaszew walczył w kategorii junior półśredniej z Subrielem Matiasem, który również nigdy nie zaznał goryczy porażki. Portorykańczyk prowadził od początku i z rundy na rundę powiększał przewagę nad Rosjaninem.

Według statystyk Dadaszew przyjął aż 319 ciosów, z czego dwie trzecie na głowę. Sam zdołał wyprowadzić w sumie tylko 157 ciosów.

Widział to trener Rosjanina James "Buddy" McGirt, który w końcu zaczął błagać swojego podopiecznego, by się poddał. - Przestań walczyć! Max, jesteś za bardzo poobijany. Proszę, Max, pozwól, że to zrobię. Jeśli nie, zrobią to za Ciebie! - krzyczał z narożnika w trakcie 11. rundy.

Dadaszew przystępował do walki z bilansem 13-0 i za nic w świecie nie chciał sobie popsuć rekordu. Do końca wierzył w zwycięstwo, choć wyraźnie przegrywał na punkty. Na apele trenera nie reagował, więc McGrit wziął sprawy w swoje ręce i poinformował sędziego, że bokser nie wyjdzie do 12. rundy, rzucając na ring biały ręcznik.

Po szybkiej konsultacji lekarskiej 28-latek opuścił ring o własnych siłach, choć w asyście swojego sztabu. Widać było, że był wycieńczony, a nogi ma jak z waty. Nikt jednak nie zamierzał kłaść go na noszach, aż zaczął wymiotować. To charakterystyczna reakcja w przypadku urazów mózgu.

- Gdzie była opieka medyczna, kiedy on wychodził z ringu? W żadnym wypadku nie powinien wychodzić z ringu o własnych siłach - oburzył się Timothy Bradley. Były mistrz świata organizacji WBO w wadze półśredniej wystąpił w roli eksperta ESPN.

Inny ekspert tej stacji Bernardo Osuna poinformował później, że Dadaszew został zabrany do najbliższego szpitala, a w karetce stracił przytomność.

Tomografia wykazała mocne wstrząśnienie mózgu. Zawodnik nie był w stanie przyjmować płynów doustnie. Potrzebna była operacja, która miała złagodzić obrzęk wokół mózgu.

Przed zabiegiem personel medyczny próbował skontaktować się z jego żoną - Elizabeth, która przebywa w Rosji. Kobieta pomagała ustalić, czy jej mąż w przeszłości na coś chorował albo czy jest na coś uczulony.

Operacja zakończyła się powodzeniem, o czym poinformował menedżer boksera Egis Klimas. Nie wiadomo jednak, jak długo 28-latek będzie musiał pozostać pod obserwacją lekarzy.

W walce o powrót do zdrowia Rosjanina wspiera całe środowisko, w tym oczywiście piątkowy rywal. - Mam nadzieję, że z Maksimem wszystko w porządku. Jest świetnym pięściarzem i wojownikiem - wyraził nadzieję Matias.