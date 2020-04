Dramat pięściarza. Po ojcu na koronawirusa zmarła też babcia

Yarde przeżywa dramat. Ojciec pięściarza zmarł 27 marca, po przegranej walce z koronawirusem. Ledwie kilka dni później, bo 2 kwietnia, odeszła babcia 28-letniego zawodnika. Brytyjczyk postanowił zaapelować do rodaków za pośrednictwem mediów społecznościowych. "To poważne! Ludzie cały czas wychodzą, kiedy nie muszą. Wiem, że jest wiele zdań na temat COVID-19, ale wiem też, że te opinie nie są warte ryzykowania życia swojego i innych. Po prostu zostań w domu".

pic.twitter.com/8rWOiEpKtS — Anthony Yarde (@thebeastyarde) April 3, 2020

"Proszę, wysłuchaj jego szczerej prośby"

Prośby pięściarza o pozostanie w domu wsparł jego promotor. Frank Warren zamieścił na Twitterze apel o rozwagę w trudnym czasie. "Z przykrością informujemy, że Anthony Yarde stracił teraz babcię z powodu koronawirusa. Nie możemy sobie wyobrazić, przez co przechodzą Anthony i jego rodzina. Wysyłamy im kondolencje. Proszę, wysłuchaj jego szczerej prośby, zostań w domu, aby uratować życie sobie i innym".



We are extremely sad to learn that Anthony Yarde has now lost his Nan to the Coronavirus.



We can’t begin to imagine what Anthony and his family are going through and our sincere condolences go out to them.



Please listen to his heartfelt personal plea, stay at home to save lives — Frank Warren (@frankwarren_tv) April 3, 2020

Z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło już ponad 3600.