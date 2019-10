Amerykański bokser w śpiączce po ciężkim nokaucie

Gala odbywała się w Chicago. Day padł na deski po serii mocnych ciosów. Jak podał portal ESPN, lekarze od razu zadecydowali o operacji mózgu. Na razie więcej szczegółów nie ujawniono.

"Nasze najgłębsze myśli i wszystkie modlitwy skierowane są w stronę Patricka" - napisał na Twitterze znany brytyjski promotor Eddie Hearn.



Deepest prayers with Patrick right now https://t.co/affwhEXeXD — Eddie Hearn (@EddieHearn) October 13, 2019





Słowa wsparcia

- Przekazuję jemu i jego teamowi wyrazy najszczerszej troski. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego. Wiem, że to wspaniały człowiek - mówił po walce Conwell.

Walka między Dayem i Conwellem odbyła się przed głównym programem sobotniej gali. Pojedynkiem wieczoru było starcie Ołeksandra Usyka z Amerykaninem Chazzem Witherspoonem. Ukrainiec, który debiutował w wadze ciężkiej, wygrał przez techniczny nokaut w siódmej rundzie.