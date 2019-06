"Cała jego kariera składała się z kłamstw i prezentów". Wilder zaatakował Joshuę

Anthony Joshua został posłany na deski w siódmej rundzie. W nowojorskiej Madison Square Garden brytyjski pięściarz stracił trzy pasy mistrza świata wagi ciężkiej organizacji WBA, WBO i IBF. To prawdziwa sensacja.

Ten nieoczekiwany wynik sprawił, że walka między nim a Deontayem Wilderem, który posiada pas federacji WBC jest teraz niemożliwa. Zawodnicy mieli zmierzyć się w pojedynku unifikacyjnym o miano prawdziwego króla wagi ciężkiej. Na szali leżałyby bowiem wszystkie mistrzowskie pasy.

Po przegranej Joshuy, amerykański zawodnik od razu odniósł się do tego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wilder zaatakował na Twitterze: "(Joshua) Nigdy nie był prawdziwym mistrzem. Cała jego kariera składała się z kłamstw, sprzeczności i prezentów. Teraz wiadomo, kto przed kim uciekał".

Pochodzący z Alabamy Wilder ma już ustalony kalendarz. Brakuje w nim pojedynku z Brytyjczykiem. Jeszcze w tym roku zmierzy się z Luisem Ortizem, a w przyszłym roku z Tysonem Fury'm.

Zakładane przez ekspertów zwycięstwo Joshuy z Ruizem Jr miało otworzyć drzwi do największego pojedynku ostatnich lat. Brytyjczyk walczył jednak słabo i mimo że to Meksykanin pierwszy leżał na deskach, to właśnie on okazał się lepszy. Pod znakiem zapytania stanęła także ewentualna walka Joshuy z Fury'm.

Sensacyjnie zakończony w Nowym Jorku pojedynek śledził również Adam Kownacki, który miał dostać ofertę pojedynku z Anglikiem. Posiadający amerykańskie obywatelstwo zawodnik odrzucił ją jednak ze względu na zbyt krótki czas przygotowań. "Babyface" odniósł się do porażki Joshuy za pośrednictwem Twittera. Polski pięściarz cieszył się z sukcesu Ruiza.