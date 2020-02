Porozbijany Wilder trafił do szpitala. "Chciałem walczyć dalej"

Szokujące zachowanie Fury'ego. "Wojownik zawsze czuje krew" Tyson Fury... czytaj dalej » Walka od początku nie układała się po myśli Wildera. Amerykanin dwa razy leżał za deskach, w trzeciej i piątej rundzie, a w siódmej po serii potężnych ciosów sędzia słusznie przerwał walkę. Błyskawicznie zareagowali także ludzie ze sztabu Wildera, rzucając na ring ręcznik chwilę przed decyzją prowadzącego ten pojedynek Kenny’ego Baylessa. "Bronze Bomber" był mocno poturbowany. Krwawił, ale o własnych siłach udzielił krótkiego wywiadu.

Wróci silniejszy

- Niestety, ale tak czasami się zdarza. Moja ekipa rzuciła ręcznik, choć ja chciałem walczyć dalej. Zrobiłem tyle, ile mogłem. Włożyłem naprawdę dużo sił w przygotowania do tej walki – powiedział na gorąco po porażce przegrany, który jednak nie szukał usprawiedliwień.

- Dziś wygrał lepszy, ale jestem przekonany, że wrócę silniejszy – dodał Wilder.

Założone szwy

Amerykański pięściarz nie stawił się na oficjalnej konferencji prasowej. Zaraz po walce trafił do szpitala. Pojawili się za to jego trener Jay Deas i promotor Shelly Finkel.

- Z Deontayem wszystko jest OK. Ma rozcięcie w uchu. Już w szatni założono mu kilka szwów. Do szpitala pojechał na wizytę kontrolną. Musi zostać przebadany, ale to raczej formalność. To była ciężka, wyczerpująca walka, z twardym, naprawdę wymagającym rywalem – wyjaśnił Deas.