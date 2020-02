Świetny pięściarz damskim bokserem? "Nie uderzyłem jej”

Gladiator, który urósł na igrzyskach. "Boks uratował mnie przed więzieniem" Anthony Joshua... czytaj dalej » 25-latek z Baltimore dominuje w swojej kategorii wagowej. Wygrał jak dotąd wszystkie 23 walki w trakcie zawodowej kariery, z czego aż 22 przez nokaut. Obecnie jest mistrzem świata federacji WBA wagi lekkiej, w przeszłości dzierżył też tytuł federacji IBF w kategorii junior lekkiej. Choć sportowcem jest świetnym, to najwidoczniej partnerem już nie.

Eskalacja konfliktu

Davis w weekend pojawił się wraz z matką ich córeczki Andrettą Smothers na charytatywnym meczu koszykówki w Miami. W pewnym momencie pięściarz zaatakował kobietę, zaczął się przepychać, złapał ją za gardło, po czym wyprowadził siłą z trybun.

Według relacji amerykańskich mediów para miała kłócić się już wcześniej, wtedy jednak doszło do eskalacji konfliktu. Jeden z kibiców przebywających podczas tego spotkania na trybunach hali nagrał całe zdarzenie, po czym opublikował wideo w mediach społecznościowych.



Footage has appeared of Gervonta Davis gripping a girl by the neck and dragging her away.



No-one intervenes.... pic.twitter.com/0RDQlVbXdw — All Of The Belts (@AllOfTheBelts) February 2, 2020

"Nie wiadomo kto zaczął"

"Świadkowie zdarzenia mówią nam, że dwójka głośno na siebie krzyczała, po czym doszło do rękoczynów, choć nie wiadomo, kto zaczął. Niemniej w materiale możecie zobaczyć, że sytuacja była zaogniona, a obojga z hali wyprowadziła ochrona” – całą sytuację relacjonował w artykule tabloidowy serwis TMZ.

Zawodnik próbował wytłumaczyć się z nieszczęsnej historii. "Nigdy jej nie uderzyłem. Tak, byłem agresywny i powiedziałem jej, aby ze mną poszła, lecz jest to matka mojego dziecka i nigdy bym jej nie zranił" – cytował TMZ słowa pięściarza.