Mike Tyson o sobie sprzed lat: tamten facet nie żyje

12 września Mike Tyson wróci do ringu. Rywalem "Żelaznego Mike'a" będzie Roy Jones Jr. Dla Tysona (50-6, 44 KO) będzie to pierwsze starcie od 2005 roku.

Mike Tyson gotowy na powrót do ringu. "Zobaczysz, na co mnie...

Walka, której nie było. "Gołota mógł Tysona znokautować" Na zmierzającego... czytaj dalej » W czasach świetności nazywany był też "Bestią" i "Najgorszym Człowiekiem na Ziemi". Niedawno, lat mając 54, wrócił do boksu i w charytatywnym pojedynku zmierzył się z innym sportowym emerytem, Royem Jonesem Jr. Zakończyło się remisem.

W podcaście IMPAULSIVE wrócił właśnie do odległej przeszłości.

Tyson: to był przerażony chłopak

Wyznał, że przed 12. urodzinami aresztowany był ponad 40 razy, kto by to spamiętał. Napady, kradzieże, uliczne bitwy - tak wyglądała jego codzienność. - Jeden nokautujący cios w twarz i można było spokojnie przeszukiwać kieszenie pobitego - opowiadał. Wzrostu miał wtedy prawie tyle, ile potem, jako dorosły, czyli niecałe 180 cm. I ogromną siłę.

- Wszyscy myśleli, że będę olbrzymem - tłumaczył. - W szkole zdarzało się jeszcze, że trafiałem na kogoś mocniejszego i dostawałem baty. Kiedy zacząłem trenować boks, mocnych już nie było. Biłem tylko ja.

Źródło: Getty Images Młody Mike Tyson w ringu nie miał sobie równych

Kiedy prowadzący użył pseudonimu "Iron Mike", Tyson z miejsca zareagował. Grzecznie poprosił, by go tak nie nazywać. Nigdy więcej. - Człowiek, o którym mówisz, nikogo nie szanował i nie kochał. Nawet siebie. Miał ogromne ego. Ja nie patrzę na niego tak, jak ty czy inni. Ja wiem, że to nie był żaden twardziel, tylko przerażony chłopak. Okrutny był nie on, a energia, która w nim buzowała - oświadczył.

Zapewnił też, że w roku 2021 liczy na kolejny charytatywny pojedynek. - Tym razem będzie jeszcze lepiej - zaznaczył.