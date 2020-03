Szpilka lądował na deskach dwa razy, a wygrał. "Skandaliczny werdykt"

07.01 | Znany polski bokser Artur Szpilka, pomimo obowiązujących ostrzeżeń i apeli ratowników o ostrożność, wybrał się w niedzielę w góry ze swoim psem Pumbą. Kiedy pogoda się pogorszyła trafili do schroniska pod Śnieżką. Szpilka wezwał na pomoc ratowników GOPR, który zwieźli go razem z psem na dół. - Pumbusiowi strasznie zimno było - mówi bokser na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Grad ciosów, przerwany pojedynek. Pierwsza w karierze porażka Kownackiego A miało być... czytaj dalej » Szpilka, były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej, starcia w Łomży nie zaliczy do udanych. Liczony być musiał w rundach trzeciej i piątej.

Szpilka opuszczał rękę, Radczenko zadawał ciosy

Radczenko to pięściarz dobrze znany kibicom w Polsce, bo wcześniej trzy razy walczył z Biało-Czerwonymi, przegrywając w roku 2018 - kolejno - z Krzysztofem Głowackim, Michałem Cieślakiem i Adamem Balskim.



W sobotni wieczór przez cały pojedynek Ukrainiec spokojnie wykorzystywał momenty, gdy Szpilka opuszczał prawą rękę. Zadawał serię mocnych ciosów. Dopiero w ostatniej, 10. rundzie "Szpila" ambitnie zaatakował, kilka razy trafiając rywala tak, że ten to odczuł.



Wszystko wskazywało jednak na to, że Radczenko wygra, że wcześniej wypracowana przewaga wystarczy.

Sędziowie wypunktowali jednak zwycięstwo Polaka, dwa do remisu - 95:93, 94:94, 95:92.



"Szpilka pokonał Radczenkę po skandalicznym werdykcie sędziów" - zatytułował tekst po walce portal bokser.org.





Źródło: Artur Reszko / PAP Szpilka liczony