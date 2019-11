Zimowy wyścig na K2. Polacy chcą dokonać niemożliwego

Góra śmieci pod K2. "Wstydźcie się Polacy" - pisze kanadyjski himalaista i na filmie pokazuje, co zobaczył na szlaku. Z Polski od razu słychać "przepraszam", a my pytamy, jakim cudem po narodowej wyprawie została taka pamiątka.

30.03 | Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuje się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" TVN24.

W sezonie 2018/19 pod K2 zameldowały się dwie ekspedycje - rosyjsko-kazachsko-kirgiska oraz druga, międzynarodowa, prowadzona przez Baska Aleksa Txikona. W jej składzie, oprócz nepalskich Szerpów, działało też trzech Polaków: Marek Klonowski, Waldemar Kowalewski i Paweł Dunaj. Txikon wraz z Szerpami osiągnął 7050 m. Rosjanie z liderem Wasilijem Piwcowem, zdobywcą Korony Himalajów i Karakorum (14 szczytów), osiągnęli wysokość 7400 m, napotykając tam poważne trudności w strefie szczelin.

Txikon, który zamierzał ponownie, w sezonie 2019/20, zameldować się pod K2 (8611 m), drugą co do wysokości górą globu, nie podjął ostatecznej decyzji. Takie plany ma natomiast Szerpa Mingma Gyalje, który ogłosił, we wrześniu, że będzie wspinał się z Islandczykiem Johnem Snorri i Chińczykiem Gao Li. Kart nie odkryli też jeszcze Rosjanie. Pierwsze plany zdradzili za to Polacy - chcą zaatakować K2 za rok.

- Zgodnie z założonym planem i celem, jakim jest podjęcie próby zimowego zdobycia K2 w sezonie 2020/2021, przygotowujemy się do zimowej ekspedycji w góry najwyższe, by działać w podobnych warunkach pogodowych jak te na K2. Zależy nam na stałym poszerzaniu grupy polskich wspinaczy o przedstawicieli młodego pokolenia, którzy mogliby zmierzyć się z ostatnim wielkim wyzwaniem zimowym, czyli jedynym niezdobytym o tej porze roku ośmiotysięcznikiem. Z uwagą śledzić będziemy ewentualne próby innych himalaistów, mamy jednak swój plan i będziemy go realizować - powiedział PAP Piotr Tomala, kierownik programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera.

W przygotowywanej przez PHZ wyprawie ma uczestniczyć 36-letni Adam Bielecki, pierwszy zimowy zdobywca dwóch innych ośmiotysięczników położonych w Karakorum: Gaszerbrum I (9 marca 2012) i Broad Peak (5 marca 2013). Początkowo miał w planach organizację własnej zimowej wyprawy w tym roku, ale musiał je zmienić m.in. ze względu na uraz - złamanie kości pięty podczas górskiego treningu kilka miesięcy temu.

- Do złamania doszło w sierpniu podczas treningu biegowego. Jestem teraz w trakcie rehabilitacji. Wszystko wygląda tak, że mam nadzieję, iż uda mi się za kilka tygodni być w takiej formie, aby wyruszyć na zimową wyprawę - powiedział PAP Bielecki.

Natomiast swoje plany i karty odkrył na portalu społecznościowym Denis Urubko, Kazach urodzony w rosyjskim Niewinnomyssku, mający od 2015 roku polskie obywatelstwo. Zdobywca Korony Himalajów i Karakorum wyrusza na początku grudnia, by zmierzyć się zimą z Broad Peakiem. Towarzyszyć mają mu Kanadyjczyk Don Bowie i Lotta Nakyva, miss Finlandii z 2013 r., która jest partnerką Bowiego. 12 grudnia zespół ma przylecieć do Pakistanu, a po 11 dniach osiągnąć bazę. Urubko nie uznaje bowiem zimowych wejść dokonanych w marcu, gdyż jego zdaniem zima trwa od 1 grudnia do 28 lutego i z tej perspektywy wejście Polaków w 2013 r. nie było zimowym. Kazach nie wyklucza też próby ataku na pobliskie K2, przy sprzyjających warunkach.

Rekordowi Polacy

K2 to jedyny z 14 ośmiotysięczników, na którym nie stanął zimą człowiek. O tej porze roku Biało-Czerwoni 10 spośród 14 ośmiotysięczników zdobyli jako pierwsi w świecie. Rekord wysokości w zimowych zmaganiach na K2 zwanej przez miejscowych Czogori ("Rozległa góra"), a przez Chińczyków - Qogir ("Wspaniała Góra"), należy do Polaków. W sezonie 2002/03 wyprawa Netia K2 Expedition - pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, piątego na świecie zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum - działała od strony chińskiej i na północnym filarze Marcin Kaczkan, Piotr Morawski i Urubko dotarli do wysokości 7650 m.