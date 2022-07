Klęska Polaków. Gorzkie słowa trenera

11.07 | Hans Nielsen, wielokrotny mistrz świata na żużlu, a obecnie menadżer reprezentacji Danii uważa, że zbliżająca się rywalizacja o drużynowy czempionat globu (Speedway of Nations) będzie niezwykle wyrównana. - Każdy może okazać się najlepszy - twierdzi w rozmowie z Eurosportem. Zawody Speedway of Nations odbędą się w dniach 27-30 lipca w duńskim Esbjergu. Transmisje w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hans Nielsen, wielokrotny mistrz świata na żużlu, a obecnie menadżer reprezentacji Danii uważa, że zbliżająca się rywalizacja o drużynowy czempionat globu (Speedway of Nations) będzie niezwykle wyrównana. - Każdy może okazać się najlepszy - twierdzi w rozmowie z Eurosportem. Zawody Speedway of Nations odbędą się w dniach 27-30 lipca w duńskim Esbjergu. Transmisje w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Biało-Czerwoni odnosili wiele sukcesów w dawnym Drużynowym Pucharze Świata, a od 2018 roku, gdy jego miejsce zajęło Speedway of Nations, zawsze stawali na podium. W tej formule wywalczyli trzy srebrne i jeden brązowy medal. W tegorocznej edycji kibice liczyli, że uda się uzupełnić kolekcję o brakujące złoto, ale Polacy niespodziewanie byli tylko tłem dla najlepszych. Australijczycy zwycięzcami Speedway of Nations 2022. Polacy wielkim rozczarowaniem Australijczycy... czytaj dalej »

W deszczowym Vojens triumfowali Australijczycy, którzy w finale pokonali broniących tytułu Brytyjczyków. Brąz wywalczyli Szwedzi. Na kolejnych miejscach uplasowali się Duńczycy, Czesi, Polacy i Finowie.

- Tor był taki sam dla wszystkich, więc trudno tu o nim wspominać, ale nie poradziliśmy sobie z tymi warunkami. Przegrywaliśmy starty, nie było szansy na walkę - mówił Dobrucki zapytany o przyczyny niepowodzenia.

Zabrakło najważniejszego

- Starty były kluczowe, a tego nie mieliśmy, podobnie jak podczas półfinałowych zawodów. Wydawało się wczoraj, że dzięki juniorom czegoś się dowiedzieliśmy, a dzisiaj spadł deszcz i byliśmy w punkcie zero. Znowu było dużo znaków zapytania. Nie potrafiliśmy odpowiedzieć - przyznał rozczarowany trener.

Biało-Czerwoni rozpoczęli rywalizację od przegranej 4:5 z Czechami. Potem to oni w takich rozmiarach pokonali Szwedów. Najgorzej z naszej perspektywy wypadła konfrontacja z późniejszymi triumfatorami. Australijczycy rozbili naszych reprezentantów 7:2. Lepsi w bezpośrednim starciu okazali się też Brytyjczycy, zwyciężając 6:3. Polacy w końcówce fazy zasadniczej podreperowali swój dorobek wygrywając po 6:3 z odstającymi od reszty stawki Finami i z gospodarzami, gdy wykluczony został Leon Madsen.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Dobrucki po Speedway of Nations 2022

- Tu nie ma miejsca na takie pomyłki, jakie dziś robiliśmy, i to się potwierdziło. Można pojechać jeden gorszy bieg, dwa, a my pojechaliśmy cztery fatalne - podkreślił selekcjoner polskiego zespołu.

Polacy w siedmiu biegach zdobyli łącznie 26 punktów. Wystąpili w składzie: Bartosz Zmarzlik (20 pkt), Patryk Dudek (2) i Maciej Janowski (4), który w połowie rywalizacji zastąpił Dudka.

- Były jakieś dobre momenty, ale i tak ciągle byliśmy nie we tej bajce. Na ostatni bieg właściwie już przewróciliśmy wszystko do góry nogami i było widać, że to zaczyna jakoś oddychać. U Maćka coś ruszyło, ale to już była musztarda po objedzie - wyjaśnił Dobrucki.