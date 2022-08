Sensacyjny zwycięzca Grand Prix w Cardiff. Dwóch Polaków na podium

Zobacz przejazd Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do SGP Wielkiej Brytanii. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Pawła Przedpełskiego w kwalifikacjach do SGP Wielkiej Brytanii. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz upadek Adama Ellisa w kwalifikacjach do SGP Wielkiej Brytanii. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Przedpełski kwalifikacjach do SGP Wielkiej Brytanii. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

SGP. Jak to na torze w Cardiff wcześniej bywało

Materiał o sztuce ustawiania motocyklu do zawodów.

Cardiff od lat jest stałym, ważnym punktem na mapie żużlowej GP. Ze względu na pandemię COVID-19 turnieje w tym mieście w 2020 i 2021 roku zostały jednak odwołane.

W przeszłości w stolicy Walii dwukrotnie wygrywali Polacy. W 2018 roku najlepszy był Bartosz Zmarzlik, a sezon wcześniej triumfował Maciej Janowski. Po raz ostatni przed przerwą na najwyższym stopniu podium stawał Duńczyk Leon Madsen.

Upadki w Cardiff

Już w pierwszym biegi kibice Biało-Czerwonych przeżywali spore emocje, bo na starcie stanęło aż trzech Polaków: Patryk Dudek, Paweł Przedpełski i Janowski. Rywalizowali ze sobą, a także z utytułowanym Brytyjczykiem Taiem Woffindenem. Po starcie najszybszy był Janowski, ale potem wszedł za szeroko w łuk, a Dudek wyprzedził go przy krawężniku. W takiej kolejności Polacy dojechali do mety. Przedpełski był ostatni.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP Cardiff. Zwycięstwo Dudka w 1. biegu

Bardzo szybko okazało się, że tor jest trudny dla zawodników - śliski i mający liczne koleiny. W drugim wyścigu warunkom nie sprostał startujący z "dziką kartą" Adam Ellis i wywrócił się z impetem. Na szczęście młody Anglik zszedł z toru o własnych siłach, ale w turnieju już nie pojechał.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Upadek Adama Ellisa podczas 2. biegu

W kolejnym biegu zaprezentował się lider klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix Zmarzlik. Polak świetnie wyszedł spod taśmy, ale Australijczyk Jason Doyle i Łotysz Andrzej Lebiediew upadli w ferworze walki, więc trzeba było raz jeszcze zacząć zabawę. W powtórce Zmarzlik nie dał nikomu szans na sukces.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Upadek Lebiediewa i Doyle'a podczas 3. biegu

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Zmarzlik wygrał powtórzony 3. bieg

Polacy za dwa punkty

Niespodziewany zwycięzca kwalifikacji w Cardiff. Przedpełski najlepszy z Polaków Australijczyk... czytaj dalej » Po pierwszych biegach doszło do równania toru i jego stan wyraźnie się poprawił.

Drugą serię zaczynał m.in. Janowski. "Magic" ponownie zgarnął dwa punkty, a uległ świetnie dysponowanemu reprezentantowi gospodarzy Danielowi Bewleyowi.

W kolejnym wyścigu zobaczyliśmy Zmarzlika i Dudka, którzy triumfowali w swoich pierwszych występach. Ich rywalami byli Madsen i Mikkel Michelsen. Po starcie na czoło wysunęli się obaj Duńczycy. Zmarzlik zdołał wyprzedzić na trasie Madsena, ale Michelsenowi nie dał już rady. Niestety, Dudek zakończył ściganie ostatni.

W siódmym biegu dwa punkty zapisał na swoim koncie Przedpełski, który przegrał jedynie z faworyzowanym Szwedem Fredrikiem Lindgrenem.

Szybcy Dudek i Zmarzlik

Kolejny wyścig nie był najlepszy w wykonaniu Janowskiego. Zawodnik Sparty Wrocław przegrał start z dwoma rywalami, jego motocykl jechał za wolno i na dystansie nic już nie wskórał, sięgając po jeden punkt. Z wygranej cieszył się Madsen.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Madsen wygrał 9. bieg, Janowski dojechał 3.

Znacznie lepiej poszło Dudkowi, który w 10. biegu stoczył pasjonującą walkę z dwoma Australijczykami Jackiem Holderem i Doylem. Na starcie był za przeciwnikami, ale potem minął jednego po drugim i wygrał w wielkim stylu.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Dudek wygrał 10. bieg

Przedpełski w swojej kolejnej próbie nie popisał się i był ostatni.

Na znacznie więcej liczyliśmy ze strony Zmarzlika, który zamykał trzecią serię rywalizując z trzema Brytyjczykami: Bewleyem, Woffindenem i Leonem Flintem. Lider naszej kadry nie zawiódł. Jak błyskawica wyskoczył po zewnętrznej i pozostawił za sobą tylko chmurę pyłu. Brytyjczycy mogli się tylko bezradnie przyglądać.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Zmarzlik wygrał 12. bieg

Źródło: Eurosport SGP w Cardiff. Wyniki po 12 biegach

Bieg numer 13 nastąpił po kolejnym równaniu toru. Janowski wiedział, że jeśli chce w końcu wygrać, to musi być najszybszy na starcie. "Magic" ruszył z kopyta, wyszedł na prowadzenie po szerokiej, ale za jego plecami upadł Doyle i potrzebna była powtórka. Z niej został wykluczony Michelsen. Drugi start nie był już tak rewelacyjny w wykonaniu Janowskiego, który dojechał do mety za plecami Doyle'a.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Upadek Doyle'a podczas 13. biegu

Co nie udało się "Magikowi", dokonał Dudek. "Duzers" popisał się perfekcyjnym startem przy krawężniku i później nie pozostawił rywalom wątpliwości, kto jest najszybszy.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Dudek wygrał 14. bieg

W biegu numer 15 rywalizowali m.in. Zmarzlik i Przedpełski. Obaj byli w innych nastrojach, bo pierwszy był już niemal pewny awansu, a drugi miał przed oczami widmo eliminacji. Niestety, Przedpełski popełnił błąd i spowodował upadek Zmarzlika, za co został wykluczony. W powtórce dwukrotny mistrz świata nie doszedł chyba do siebie, przegrywając z Australijczykami Holderem i Maxem Frickem.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Upadek Zmarzlika i Przedpełskiego podczas 15. biegu

W 16. biegu miał pojechać Woffinden, ale niespodziewanie nie pojawił się na starcie. To był duży zawód dla gospodarzy. Trzykrotny mistrz świata musiał udać się do szpitala, bo narzekał na bóle brzucha i klatki piersiowej.

Przed ostatnią serią zasadniczej rywalizacji Zmarzlik i Dudek byli już praktycznie pewni awansu do półfinału (mieli po 9 pkt). O swoją szansę musiał jeszcze powalczyć Janowski (7 pkt), a Przedpełski już odpadł (2).

Źródło: Eurosport SGP w Cardiff. Wyniki po 16 biegach

Janowski nie dał rady

W 17. wyścigu Janowski rywalizował m.in. ze Zmarzlikiem. Wrocławianin walczył bardzo ambitnie, ale nie poradził sobie z wyzwaniem. Po zaciętej walce nie udało mu się wywalczyć nawet punktu. To pogrzebało jego marzenia o półfinale.

Zmarzlik był drugi za Robertem Lambertem. Polak 32. raz z rzędu awansował do półfinału SGP, co jest rekordowym osiągnięciem.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Lambert wygrał 17. bieg, Janowski ostatni

W kolejnym biegu cenny punkt zdobył Dudek. Nie mógł jednak być do końca zadowolony, bo po starcie pewnie prowadził, ale jego motocykl wpadł w koleinę, bardzo nim szarpnęło, a w konsekwencji spadł na trzecie miejsce. Dobrze, że nie skończyło się upadkiem. Tego nie uniknął Doyle w kolejnej próbie. Tor wyraźnie sprawiał problemy zawodnikom.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Upadek Doyle'a podczas 19. biegu

Źródło: Eurosport SGP w Cardiff. Wyniki po 20 biegach

Półfinały i finał w Cardiff

Przed półfinałami dokonano dłuższej kosmetyki toru.

W pierwszym półfinale znaleźli się Dudek, Lindgren, Bewley i Doyle. Przy pierwszym nerwowym starcie Australijczyk wjechał w taśmę i został wykluczony. W powtórce najlepiej spisał się Dudek. Polak doskonale ruszył spod taśmy, wyszedł na prowadzenie i nie oddał go już do końca. Drugi dojechał Bewley i po raz pierwszy w karierze dotarł do finału.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Doyle wykluczony w 1. półfinale Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Dudek wygrał 1. półfinał

Drugą czwórkę półfinałową utworzyli Zmarzlik, Madsen, Holder i Michelsen. Polak szybko ruszył do przodu. Spod płotu wyprzedził go jednak Madsen. Zmarzlik musiał na dystansie bronić się przed atakami Holdera, ale podołał wyzwaniu i dojechał jako drugi do mety.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP w Cardiff. Madsen wygrał 2. półfinał, Zmarzlik w finale

Tak więc w wielkim finale w Cardiff mieli wystąpić dwaj Biało-Czerwoni. Stawka była wyborowa i zapowiadała wielkie emocje. Gwarantowali je Dudek, Zmarzlik, Madsen i Bewley. Niespodziewanie zawody w Cardiff na swoją korzyść rozstrzygnął faworyt gospodarzy. 23-letni Bewley pewnie wygrał start i potem nikt już nie był w stanie go dopaść. Zmarzlik dojechał na metę drugi, a Dudek trzeci. Świetny start Polaków!

Oglądasz Wideo: Eurosport Bewley wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii

Źródło: Eurosport Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii Źródło: Eurosport Klasyfikacja generalna po Grand Prix Wielkiej Brytanii

Kolejne zawody SGP zaplanowano na 27 sierpnia we Wrocławiu. Tegoroczna rywalizacja o tytuł indywidualnego mistrza świata zakończy się 1 października w Toruniu.

Wyniki:

1. Daniel Bewley (W. Brytania)

2. Bartosz Zmarzlik (Polska)

3. Patryk Dudek (Polska)

4. Leon Madsen (Szwecja)

5. Jack Holder (Australia)

6. Fredrik Lindgren (Szwecja)

7. Mikkel Michelsen (Dania)

8. Jason Doyle (Australia)

....

10. Maciej Janowski (Polska)

14. Paweł Przedpełski (Polska)

Klasyfikacja generalna:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 96 pkt

2. Leon Madsen (Dania) 74

3. Patryk Dudek (Polska) 65

4. Daniel Bewley (W. Brytania) 64

5. Fredrik Lindgren (Szwecja) 62

6. Maciej Janowski (Polska) 60

7. Tai Woffinden (W. Brytania) 54

8. Martin Vaculik (Słowacja) 53

...

15. Paweł Przedpełski (Polska) 22

19. Maksym Drabik (Polska) 4

20. Szymon Woźniak (Polska) 3

Pozostałe turnieje GP:



27 sierpnia – Wrocław

10 września – Vojens (Dania)

17 września – Malilla (Szwecja)

1 października – Toruń