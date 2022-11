Ogłoszono terminarz cyklu Speedway Grand Prix 2023. Trzy rundy w Polsce

Martin Vaculik wygrał drugi półfinał w Grand Prix Czech. Niestety dopiero trzeci był Bartosz Zmarzlik, przez co nie awansował do finału. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rywalizacja rozpocznie się 29 kwietnia w chorwackim Goricanie. Dwa tygodnie później żużlowcy pojadą w Warszawie, turniej w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się 24 czerwca, a w Toruniu, na zakończenie cyklu - 30 września.

Powroty do kalendarza SGP 2023

Nowością będzie runda w Rydze, którą zaplanowano na 12 sierpnia. Stolica Łotwy już raz, w 2014 roku, miała organizować zawody Grand Prix, ale wówczas - z powodu złej pogody i fatalnego stanu toru - w ostatniej chwili przeniesiono je do Daugavpils.

W przyszłym roku do kalendarza powróci także Drużynowy Puchar Świata, który będzie się odbywał co trzy lata. W pozostałych sezonach żużlowcy będą rywalizowali w Speedway of Nations. DPŚ 2023 odbędzie się we Wrocławiu w dniach 25-29 lipca.

Zawody cyklu SGP2, podobnie jak w tym roku, będą rozgrywane przy okazji turniejów GP. Gospodarzami indywidualnych mistrzostw świata juniorów będą Praga, Gorzów Wielkopolski oraz Vojens.

Jedyne zawody SGP3 - czyli dla zawodników do lat 16 - odbędą się 14 lipca w szwedzkiej Malilli, a rozstrzygnięcia w Speedway of Nations 2 - imprezy dla reprezentacji składających się z żużlowców do lat 21 - poznamy 11 sierpnia w Rydze.



Terminarz cyklu Speedway Grand Prix 2023:

29 kwietnia - Gorican (Chorwacja)

13 maja - Warszawa

3 czerwca - Praga (Czechy)

10 czerwca - Teterow (Niemcy)

24 czerwca - Gorzów Wlkp.

15 lipca - Malilla (Szwecja)

12 sierpnia - Ryga (Łotwa)

2 września - Cardiff (Wielka Brytania)

16 września - Vojens (Dania)

30 września - Toruń

Terminarz Drużynowego Pucharu Świata 2023 we Wrocławiu:

25 lipca - 1. półfinał

26 lipca - 2. półfinał

28 lipca - turniej barażowy

29 lipca - turniej finałowy

Terminarz Mistrzostw Świata Juniorów 2023 (SGP2):

2 czerwca - Praga

23 czerwca - Gorzów Wlkp.

15 września - Vojens

Finał SGP3 2023:

14 lipca - Malilla

Finał SoN2 2023:

11 sierpnia - Ryga