Janowski godnie zastąpił Zmarzlika. We Wrocławiu najlepszy Rosjanin

Grand Prix 2020 we Wrocławiu

Ostatni wielki cel i emerytura. Legendarny trener odchodzi z reprezentacji Polski Koniec epoki w... czytaj dalej » Inauguracyjna rywalizacja w walce o mistrzostwo świata odbyła się po długiej przerwie spowodowanej pandemią. Po raz ostatni żużlowcy walczyli 11 miesięcy temu.

Zmagania od początku miały niespodziewany przebieg. O mały włos, a mistrz świata nie pojechałby nawet w półfinale. Zmarzlik w trzecim wyścigu przegrał z Janowskim, w piątym przywiózł komplet punktów, ale już w jedenastym był ostatni. W szesnastym robił wszystko, by wyprzedzić Emila Sajfudinowa i ostatecznie przegrał tylko z Rosjaninem.

By walczyć o półfinał potrzebował dwóch punktów w ostatniej serii. Szesnasty start rozpoczął świetnie, od jazdy tuż przy krawężniku. Na drugim okrążeniu zostawił jednak miejsce dla Fredrika Lindgrena, co doprowadziło do - na szczęście bezpiecznego - upadku Szweda. W powtórce Zmarzlik dopiął swego. Wygrał przed Matejem Zagarem i Taiem Woffindenem.

Walkę o finał przegrał jednak z Artiomem Łagutą i Taiem Woffinden.

Prawie bezbłędny Łaguta

Triumfator zawodów Łaguta od początku jeździł fenomenalnie. Wygrał pierwsze cztery starty, w piątym przegrał tylko z Janowskim - polskim bohaterem piątkowych zmagań. Zawodnik Betard Sparty Wrocław błysnął zwycięstwami w 13. i 19. biegu (w którym jako jedyny pokonał Łagutę). Wcześniej, w 8. biegu, przegrał tylko z wicemistrzem świata Leonem Madsenem.

"Złamany obojczyk, łopatka i kręg". Żużlowiec szybko nie wróci na tor Szczegółowe... czytaj dalej » Janowski potwierdził formę w półfinale. Po raz kolejny udowodnił, że zna ten tor jak własną kieszeń(w barwach Sparty jeździ od 2014 roku). Z łatwością pokonał Lindgrena, Madsena i Vaculika.

W finale to jednak Łaguta wziął rewanż nad Janowskim. W swoim piątym finale w karierze w końcu wygrał. Za plecami Rosjanina finiszował Janowski, trzeci był Lindgren, a czwarty Woffindenem.

- Całe życie marzyłem, aby wygrać taki turniej. To dla mnie wspaniały dzień - powiedział Łaguta, który po polsku podziękował kibicom na stadionie.

Z powodu pandemii COVID-19 cykl mistrzostw świata uległ całkowitej zmianie i składa się z ośmiu turniejów w systemie czterech dwudniowych zawodów.



W sobotę kolejne zmagania we Wrocławiu, a następne eliminacje odbędą się 11 i 12 września w Gorzowie, 18 i 19 września w Pradze oraz 2 i 3 października w Toruniu.

Wyniki GP we Wrocławiu i klasyfikacja po pierwszej eliminacji MŚ:



1. Artiom Łaguta (Rosja) – 20 pkt

2. Maciej Janowski (Polska) - 18

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 16

4. Tai Woffinden (W. Brytania) - 14

5. Leon Madsen (Dania) - 12

6. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 11

7. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 10

8. Martin Vaculik (Słowacja) - 9

9. Matej Zagar (Słowenia) - 8

10. Gleb Czugunow (Polska) - 7

11. Jason Doyle (Australia) - 6

12. Patryk Dudek (Polska) - 5

13. Mikkel Michelsen (Dania) - 4

14. Niels Kristian Iversen (Dania) - 3

15. Max Fricke (Australia) - 2

16. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 1

Kalendarz Grand Prix:

28-29.08 Wrocław

11-12.09 Gorzów Wielkopolski

18-19.09 Praga

2-3.10 Toruń