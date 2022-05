Zmarzlik chce wygrać, ale nie narzuca sobie presji. "Należy dać się ponieść fantazji"

Zobacz, co powiedział Paweł Przedpełski o niefortunnej sytuacji, która uniemożliwiła mu start w 9. biegu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz upadek Pawła Przedpełskiego, do którego doszło podczas 19. biegu w Grand Prix Chorwacji. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po swoim ostatnim biegu na torze w chorwackim Gorican. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po wygraniu finału na torze w chorwackim Gorican. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po finale w Gorican w rozmowie z Marcinem Kuźbickim. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Podsumowanie Grand Prix Chorwacji

The Power of Sport: Podsumowanie Grand Prix Chorwacji

The Power of Sport: Co czyni żużel wyjątkowym sportem?

The Power of Sport: Co czyni żużel wyjątkowym sportem?

Zobacz, jak wygląda budowa toru żużlowego na PGE Narodowym przed ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Bartosz Zmarzlik o walce do końca

Bartosz Zmarzlik o walce do końca

Bartosz Zmarzlik o walce do końca

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix...

Przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz przejazd Leona Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Przejazd Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika i Patryka Dudka w kwalifikacjach do do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ostatni przejazd Zmarzlika i Dudka w kwalifikacjach do Grand...

Ostatni przejazd Zmarzlika i Dudka w kwalifikacjach do Grand...

Zobacz, co powiedział Robert Kubica obecny na PGE Narodowym przed Grand Prix Polski 2022. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Marcin Gortat obecny na PGE Narodowym przed Grand Prix Polski 2022. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Robert Kubica i Bartosz Zmarzlik spotkali się po kwalifikacjach do Grand Prix Polski. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Spotkanie Kubicy ze Zmarzlikiem po kwalifikacjach do Grand...

Spotkanie Kubicy ze Zmarzlikiem po kwalifikacjach do Grand...

Zobacz przejazd Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Przejazd Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Janowskim po kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Rozmowa z Janowskim po kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Dudkiem po kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Rozmowa z Dudkiem po kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa ze Zmarzlikiem po kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Rozmowa ze Zmarzlikiem po kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Wszystkie rundy indywidualnych mistrzostw świata na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Dla Bartosza Zmarzlika obecny sezon Speedway Grand Prix układa się do tej pory znakomicie. Po wygranej w kwalifikacjach oraz zawodach w chorwackim Goricanie, tym razem żużlowiec Stali Gorzów Wielkopolski okazał się najlepszy w kwalifikacjach przed GP Polski na PGE Narodowym.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ostatni przejazd Zmarzlika i Dudka w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Dwukrotny indywidualny mistrz świata podkreślił, że piątkowe ściganie było dla niego jedynie formą treningu przed sobotnią imprezą. Zmarzlik nie zwalnia tempa. Wygrał kwalifikacje przed Speedway Grand Prix w Warszawie Bartosz Zmarzlik... czytaj dalej »

- Nie przykładałbym wielkiej wagi do wyników kwalifikacji. Czas jest tylko czasem, prawdziwe ściganie czeka nas dopiero jutro - skomentował.

- Bardzo się cieszę, że mogę wrócić na PGE Narodowy. Chciałbym osiągnąć dobry wynik w Warszawie tym bardziej, że nigdy nie byłem tu nawet w finale. O starcie nie myślę jednak, że muszę wygrać, tylko mogę. Mam nadzieję, że takie nastawienie wyjdzie mi na dobre - dodał 27-latek.

Zmarzlik obiecuje świetne ściganie

Zmarzlik zaznaczył, że miał pewne obawy, co do toru na PGE Narodowym. Kwalifikacje ułożyły się jednak dla niego bardzo dobrze, a on na warszawskim owalu czuje się coraz lepiej.

- Nie kaszlę, nie pluję, to dlaczego mam nie być uśmiechnięty? Tory jednodniowe, takie jak ten, same w sobie są ciekawe. Zazwyczaj są ciasne, małe, ale z wieloma liniami jazdy. Często bywają także nieprzewidywalne, przez co można wiele stracić, ale i zyskać. W przypadku nietrafionych ustawień sprzętu należy dać się ponieść fantazji, bo nieoczywiste zmiany potrafią przynieść wiele korzyści - skwitował z uśmiechem.

- Do Warszawy zawsze przyjeżdża bardzo dużo kibiców, którzy chcą zobaczyć dobre ściganie. I takie jutro bez wątpienia zobaczą. Zapraszam wszystkich fanów, trzymajcie kciuki - zakończył.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rozmowa ze Zmarzlikiem po kwalifikacjach do Grand Prix Polski

W piątkowych kwalifikacjach - oprócz Zmarzlika - wystartowało jeszcze czterech Biało-Czerwonych. Patryk Dudek zajął piąte, Paweł Przedpełski siódme, Maciej Janowski ósme, a Maksym Drabik trzynaste miejsce.

Źródło: Eurosport Lista startowa przed sobotnimi zawodami Grand Prix Polski

Grand Prix Polski 2022. O której godzinie turniej? Gdzie oglądać?

Studio przed GP Polski rozpocznie się w sobotę, 14 maja o godz. 18.30. Początek zawodów o 19.00. Zapraszamy do Eurosportu Extra w serwisie player.pl. Transmisję będzie można również oglądać w telewizji ogólnodostępnej TTV.

Plan ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland:

sobota, 14 maja:

18.48 rozpoczęcie prezentacji

19.04 start do pierwszego wyścigu zawodów