Speedway Grand Prix Niemiec 2022 - relacja na żywo

18. bieg - Przedpełski nie pojedzie w półfinale. Zawiódł, dojeżdżając do mety na ostatniej pozycji. Wygrywa Woffinden, drugi Doyle, trzeci Fricke.

Każdy z Polaków ma dużą szansę na awans do półfinału. Za moment decydujące starty.

15. bieg - Lambert wygrywa i jest niemal pewny awansu do półfinału. Thomsen drugi i również ma teoretyczne szanse na awans do półfinału.

Australijczyk już wstał. Wygląda na to, że nic poważnego nie się stało.

13. bieg - Rywalizacja przerwana, leży Doyle. Zbyt mocno go poderwało po starcie.

19:52

9. bieg - Znów oglądaliśmy w akcji Przedpełskiego, a obok niego Dudek. To on był bohaterem i wygrał swój drugi bieg. Przedpełski przepadł w drugiej części dystansu. Wyprzedzili go Madsen i Holder.