"Dzika karta" przyznana. Doświadczony Słoweniec uzupełnił stawkę zawodów

39-letni Zagar od 2013 do 2021 roku był stałym uczestnikiem cyklu GP, a wcześniej w latach 2006-2007. W poprzednim sezonie zajął 13. miejsce i stracił miejsce w MŚ.

Słoweniec wystąpił w 126 turniejach GP, zdobywając łącznie 991 punktów. Wygrał pięć z nich, a 19 razy stawał na podium.

Slovenian star @MatejZagar55 returns to the #FIMSpeedwayGP stage as wild card for the FIM Speedway GP of Croatia - Donji Kraljevec on April 30



Full story — Speedway GP (@SpeedwayGP) April 15, 2022

Speedway Grand Prix 2022. Gdzie oglądać transmisje?

Od sezonu 2022 promotorem SGP jest grupa Discovery. Wszystkie tegoroczne zawody indywidualnych mistrzostw świata na żużlu będą pokazywane na żywo i na żądanie w pakiecie Eurosportu w Playerze. Dodatkowo polskie rundy (cztery w kalendarzu) będą transmitowane na ogólnopolskim, bezpłatnym kanale naziemnym TTV.

Oglądasz Wideo: Eurosport Discovery promotorem cyklu Grand Prix

Speedway Grand Prix 2022. Lista stałych uczestników

Łącznie na liście stałych uczestników SGP 2022 jest 15 zawodników, w tym czterech Polaków: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek oraz Paweł Przedpełski. W każdej rundzie stawkę, dzięki jednorazowej "dzikiej karcie", uzupełni dodatkowo jeden z przedstawicieli gospodarzy oraz dwóch rezerwowych. Bartosz Zmarzlik przed Grand Prix. "Jest jeszcze trochę niedociągnięć" Bartosz Zmarzlik... czytaj dalej »

Zawieszonych Łagutę oraz Sajfutdinowa zastąpili Australijczyk Jack Holder i Brytyjczyk Dan Bewley.

Lista stałych uczestników SPG 2022:

Bartosz Zmarzlik (Polska)

Maciej Janowski (Polska)

Fredrik Lindgren (Szwecja)

Tai Woffinden (Wielka Brytania)

Leon Madsen (Dania)

Max Fricke (Australia)

Jason Doyle (Australia)

Robert Lambert (Wielka Brytania)

Anders Thomsen (Dania)

Martin Vaculik (Słowacja)

Paweł Przedpełski (Polska)

Mikkel Michelsen (Dania)

Patryk Dudek (Polska)

Jack Holder (Australia)

Dan Bewley (Wielka Brytania)

Speedway Grand Prix 2022. Format zmagań

Każde zawody planowo będą rozgrywane w soboty i będą składać się z 20 biegów eliminacyjnych. Ośmiu najlepszych żużlowców dnia zmierzy się w dwóch półfinałach, z których wyłonionych zostanie czterech finalistów. Maciej Janowski ma dość klątwy. "Najwyższy czas to zmienić" Maciej Janowski... czytaj dalej »

Za zwycięstwo w danej rundzie zawodnik otrzyma 20, za drugie miejsce 18, za trzecią lokatę 16, a za czwartą pozycję 14 punktów do klasyfikacji generalnej. Żużlowcy z miejsc 5-8 otrzymają odpowiednio 12, 11, 10 oraz 9 oczek, a ci z miejsc 9-16 odpowiednio: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 oraz 1 punkt.

Indywidualnym mistrzem świata zostanie zawodnik z największą liczbą punktów na koniec sezonu.

Speedway Grand Prix 2022. Terminarz

Cykl Grand Prix 2022, obejmujący 11 rund, ruszy 30 kwietnia w chorwackim Gorican, a zakończy się 5 listopada wyścigiem o GP Oceanii. Żużlowcy odwiedzą polskie miasta czterokrotnie: Warszawę (14 maja), Gorzów Wielkopolski (25 czerwca), Wrocław (27 sierpnia) oraz Toruń (1 października).

Terminarz SGP 2022:

30 kwietnia, Gorican (Chorwacja)

14 maja, Warszawa (Polska)

28 maja, Praga (Czechy)

4 czerwca, Teterow (Niemcy)

25 czerwca, Gorzów Wielkopolski (Polska)

13 sierpnia, Cardiff (Walia)

27 sierpnia, Wrocław (Polska)

10 września, Vojens (Dania)

17 września, Malilla (Szwecja)

1 października, Toruń (Polska)

5 listopada, Oceania (dokładne miejsce zostanie ustalone w późniejszym terminie)