Mateusz Cierniak zwycięzcą SGP2 w Pradze. Polak liderem walki o mistrzostwo świata juniorów

Zobacz, co powiedziała Celina Liebmann w rozmowie z Eurosportem podczas SGP2 w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Mateusz Cierniak awansował do finału SGP2 w Pradze

Mateusz Cierniak awansował do finału SGP2 w Pradze

Mateusz Cierniak awansował do finału SGP2 w Pradze

Czeski żużlowiec Petr Chlupac wbiegł do finału SGP2 w Pradze po wywrotce na ostatnim okrążeniu

Czeski żużlowiec wbiegł do finału SGP2 w Pradze

Czeski żużlowiec wbiegł do finału SGP2 w Pradze

Wszystkie rundy indywidualnych mistrzostw świata na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Walka juniorów o tytuł po raz pierwszy w historii odbywa się pod nazwą SGP2. Nawiązuje ona do głównego cyklu indywidualnych mistrzostw świata na żużlu, czyli Speedway Grand Prix, który również można oglądać w Eurosporcie Extra w Playerze. Format zawodów jest analogiczny do rywalizacji seniorów. Speedway Grand Prix Czech 2022. Kiedy zawody i gdzie transmisja online? Speedway Grand... czytaj dalej »

SGP2 składa się z trzech rund. Oprócz Pragi zawodnicy powalczą jeszcze w Cardiff (14 sierpnia) oraz Toruniu (30 września). Wśród stałych uczestników cyklu jest pięciu Polaków z broniącym tytułu Jakubem Miśkowiakiem na czele. Oprócz niego Biało-Czerwonych reprezentują: Wiktor Lampart, Mateusz Świdnicki, Mateusz Cierniak i Wiktor Przyjemski.

Problemy z torem

Turniej w Pradze odbył się dzień przed głównym wydarzeniem na Markecie, czyli sobotnim Grand Prix elity. Jego przebieg niestety storpedowały mocne opady deszczu przed zawodami. Pojawiły się nawet obawy, że zmagania trzeba będzie przełożyć. Rywalizacja ostatecznie wystartowała z lekkim opóźnieniem, ale tor był daleki od ideału.

Przełożyło się to na poziom turnieju, gdyż większość uczestników początkowo miała problemy z płynną jazdą. Odważniejsze ataki groziły bolesnymi upadkami. Trzeba będzie lepiej przygotować nawierzchnię na sobotę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek Pedersena podczas SGP2 w Pradze

Przeciętni Polacy

W takich okolicznościach Biało-Czerwoni przeważnie nie imponowali, choć polscy kibice mieli duże oczekiwania. W końcu Miśkowiak to złoty, a Lampart brązowy medalista sprzed roku. Aktualny mistrz globu początkowo zupełnie nie radził sobie jednak na trudnym torze. W swoich pierwszych dwóch biegach przywiózł łącznie tylko jeden punkt. Lampart zaczął od zajęcia ostatniego miejsca. Potem radził sobie już lepiej, ale ostatecznie 8 punktów nie wystarczyło, by awansować do półfinału.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kvech wygrał 3. bieg podczas SGP2 w Pradze. Lampart 4.

Świdnicki zgarnął komplet oczek w pierwszym starcie, ale w czterech kolejnych dorzucił do swojego dorobku tylko dwa punkty. Z kolei 17-letni Przyjemski zakończył zawody tylko z jednym i to po wykluczeniu rywala. Obaj nie liczyli się w walce o awans.

Dwóch Biało-Czerwonych w półfinale

Z grona naszych reprezentantów najrówniej tego dnia prezentował się Cierniak, ale niestety przytrafił mu się upadek w 10. biegu. Gdyby nie to, plasowałby się w ścisłej czołówce.

Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek Mateusza Cierniaka podczas SGP2 w Pradze

W pozostałych biegach Cierniak dwukrotnie zwyciężył i tyle samo razy dojeżdżał na drugim miejscu. Awansował do półfinału z piątej lokaty.

Z czasem przebudził się również Miśkowiak. Po rozczarowującym początku przystosował się wreszcie do warunków panujących na praskim torze i przedarł się do półfinału z dorobkiem 9 oczek.

Obaj spotkali się w rywalizacji o finał, o który walczyli z Łotyszem Francisem Gustsem i Finem Timim Salonenem. Niestety Miśkowiak wypadł zdecydowanie najsłabiej w tym gronie. Cierniak dojechał za to na drugiej pozycji, przegrywając tylko z Gustsem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Mateusz Cierniak awansował do finału SGP2 w Pradze

Z drugiego półfinału awansowali reprezentanci gospodarzy - najlepszy po rundzie zasadniczej Jan Kvech i Petr Chlupac. Nie mogło być jednak inaczej, gdyż ich konkurenci Benjamin Basso i Jonas Knudsen z Danii wywrócili się i zostali wykluczeni.

Wspaniała akcja Cierniaka

W ostatnim wyścigu wieczoru mieliśmy tylko jednego Polaka i to w trudnej sytuacji, bo wybierał pole startowe jako ostatni, więc rywale mieli nad nim przewagę. Finał zaczął się jednak od wielkiego pecha Kvecha, który na starcie miał defekt motocykla i błyskawicznie odpadł z rywalizacji. Wyglądało na to, że po zwycięstwo sięgnie Gusts, ale Cierniak wywierał na nim niesamowitą presję do samego końca i wreszcie wyprzedził Łotysza, wygrywając całe zawody.

Oglądasz Wideo: Eurosport Mateusz Cierniak zwyciężył w wielkim finale SGP2 w Pradze

W piątkowym turnieju z mężczyznami po raz pierwszy w historii cyklu rywalizowała kobieta. 20-letnia Niemka Celina Liebmann miała nadzieję na zdobycie przynajmniej jednego punktu. Udało się wywalczyć więcej. Zakończyła zmagania z czterema oczkami.