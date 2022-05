Młody żużlowiec wbiegł z motocyklem na metę. Publiczność w Pradze oszalała

Wszystkie rundy indywidualnych mistrzostw świata na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Mateusz Cierniak zwycięzcą SGP2 w Pradze. Polak liderem walki o mistrzostwo świata juniorów Mateusz Cierniak... czytaj dalej » Rywalizację w Pradze po fantastycznym finałowym biegu wygrał Mateusz Czerniak. Polak wyprzedził na ostatnim okrążeniu Francisa Gustsa z Łotwy.

Wstał i pobiegł do mety

Trzeci był Chlupac, co było poniekąd nagrodą za jego ambitną postawę w półfinale.

20-latek startował w nim jedynie ze swoim rodakiem Janem Kvechem, co oznacza, że obaj mieli już zapewniony start w wielkim finale.

Stało się tak, ponieważ ich konkurenci Benjamin Basso i Jonas Knudsen z Danii wywrócili się i zostali wykluczeni.

Chlupac wyraźnie przegrał ten pojedynek. Poza tym, na ostatnim okrążeniu, stracił panowanie nad motocyklem i upadł. Gdy wydawało się, że to koniec, młody Czech pokazał wielką ambicję. Choć nie musiał, to i tak wstał, wziął maszynę i ambitnie pobiegł do mety. Publiczność na stadionie Marketa była pełna podziwu i nagrodziła go gromkimi brawami.

- Bardzo ambitna postawa. Trudno się pcha taki motocykl. Tak głośno tego dnia na stadionie jeszcze nie było - zwrócił uwagę komentujący zawody Michał Korościel.

W sobotę w Pradze zaprezentują się seniorzy. Będzie to trzecia runda bieżącego sezonu mistrzostw świata. Transmisja od godz. 18.30 w Eurosporcie Extra w Playerze.