"Ludzie widzieli wózek i pytali: czy on chce uczyć dzieci?" Poruszająca historia trenera polskiego mistrza

Bogusław Nowak w programie "The Power of Sport" na antenie Eurosportu

The Power of Sport: Podsumowanie Grand Prix Chorwacji

The Power of Sport: Co czyni żużel wyjątkowym sportem?

Do dramatu żużlowca doszło 4 maja 1988 roku. Podczas finału Mistrzostw Polski Par Klubowych, 36-letni wówczas Nowak, w wyniku upadku doznał między innymi złamania kręgosłupa. Zmarzlik wyczerpany po Grand Prix. "Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak się umęczyłem" Bartosz Zmarzlik... czytaj dalej »

- W 1988 roku miałem wypadek na torze w Rybniku. Od tego czasu jeżdżę na wózku inwalidzkim. Mimo tego, nigdy nie miałem żalu do losu czy boga. Musiałem się pogodzić z całą sytuacją i zrobić coś ze swoim życiem - opowiedział trudną historię w programie "The Power of Sport" na antenie Eurosportu.

- Było jednak trudno, bo wiele dzieci, ze względu na rodziców, rezygnowało z treningów w mojej akademii żużlowej. Ludzie patrzyli na mnie, widzieli wózek inwalidzki i pytali siebie: czy on chce uczyć dzieci? One mogą skończyć jak on - dodał z wyraźnym smutkiem indywidualny mistrz kraju z 1977 roku.

Wyniki Zmarzlika "wielkim źródłem satysfakcji"

Z lekcji u Nowaka nie zrezygnował Zmarzlik, który aktualnie jest uznawany przez ekspertów za jednego z najlepszych zawodników świata. 27-latek przyznał, że wiele zawdzięcza swojemu trenerowi.

- Pamiętam Nowaka z dzieciństwa. On był moim pierwszym trenerem na miniżużlu. Wiele mnie nauczył, świetnie obchodził się z młodzieżą. Serdecznie mu za to dziękuję, bo to on wprowadził mnie w tę dyscyplinę - podkreślił zawodnik Stali Gorzów Wielkopolski.

- Jak wszyscy wiemy Bartek jest dwukrotnym indywidualnym mistrzem świata oraz aktualnym wicemistrzem świata. Osiągane przez niego wyniki są dla mnie wielkim źródłem satysfakcji - zaznaczył.

Zmarzlik ruszył na pomoc pierwszemu trenerowi

Ze względu na podeszły wiek, 70-letni obecnie Nowak, wymaga specjalistycznego sprzętu, na który nie mógł sobie do tej pory pozwolić. Z pomocą przyszedł mu Zmarzlik.

- Trener znalazł się w sytuacji, w której do godnego życia potrzebny był mu wózek elektryczny. Dowiedziałem się o tym i uznałem, że jeśli mnie stać, to powinienem mu pomóc w jego zakupie. Dzięki temu może cieszyć się życiem, które teraz stało się dla niego łatwiejsze - dodał aktualny lider klasyfikacji generalnej cyklu Speedway Grand Prix.

- To był dla mnie szok. Zrozumiałem, że marzenia się spełniają - skomentował ze wzruszeniem Nowak.

- Moim zdaniem wielu Polaków ma żużel w genach, a miłość do dyscypliny jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zamiast krwi w ich żyłach płynie metanol. Tak już jest - zakończył, komentując wspaniały gest swojego byłego podopiecznego.

